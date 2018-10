Wiesloch. (rö) Er war Professor der Zoologie an der Universität Heidelberg, der Vater des Wieslocher Marionettentheaters, Schattenspieler, Autor, Gründungsmitglied der Boulefreunde und leidenschaftlicher Jazzfan und Musiker: Im Alter von 82 Jahren ist vor wenigen Tagen Prof. Dr. Peter Schneider verstorben. Die Trauerfeier an der Urne findet am Samstag, 3. November, 11 Uhr, auf dem Friedhof in Wiesloch statt, die Beisetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis.

Peter Schneider, 1936 in Frankenthal geboren und in Saarburg zur Schule gegangen, begann nach dem Abitur in Würzburg mit dem Studium der Physik. Danach studierte er in Münster Biologie und promovierte zum Thema "Flugsteuerung bei Insekten". Er war Leiter der Isotopenabteilung an der Universität Würzburg und arbeitete zwischen 1966 und 1970 als Dozent für allgemeine Zoologie und Physiologie an einer von ihm gegründeten Universität in Kabul/Afghanistan. Seiner Habilitation in Bonn folgte 1974 der Ruf an die Universität Heidelberg, wo er die Leitung der Zoologie III, Verhaltens- und Bewegungsphysiologie, und die Grundvorlesungen Biologie für Mediziner übernahm. Er produzierte wissenschaftliche Filme und publizierte mehr als 120 Schriften.

Seinen Ausgleich zur Wissenschaft fand er in der Musik und im Theater. Schon als junger Mann gab er Konzerte mit der klassischen Sologitarre, später wechselte er zum Jazz und erlernte das Spiel auf der indischen Sitar - hier sei an seine "Jazz-Plaudereien" im Jazzclub oder an die Konzertreihe "Jazz in der Stille" erinnert.

Vor allem aber ist Schneider der Gründer des Wieslocher Marionettentheaters, das 2017 sein 40-jähriges Bestehen feierte: Er schnitzte rund 300 Marionetten aus Holz, schrieb und bearbeitete Stücke und zog natürlich auch selbst die Fäden. "Fridolin", seine erste Marionette, entstand als simples Strichmännchen aus Holz mit Gelenken, um seinen Studenten in einer Vorlesung zu demonstrieren, wie man Treppen geht. Seinen ersten Auftritt hatte er auf Drängen seiner Tochter 1977 mit "Peter und der Wolf" am Wieslocher Gymnasium, seit 1998 hat die "Puppenstube" ihr Domizil im Alten Bahnhof gefunden. Erst im April hat Schneider mit "Der kleine Prinz" hier seine Abschiedsvorstellung als Puppenspieler gegeben.

Das indonesische Schattenspiel "Wayang Kulit" zog ihn 1983 auf einer Forschungsreise auf die Insel Java in seinen Bann: "Das Spiel mit den Schatten hat mich sofort fasziniert", erzählte er einmal der RNZ. Dafür erlernte er die Sprache, transportierte es nach Deutschland und schuf in Anlehnung an das Heldenepos "Mahabharata" eigene Stücke mit deutschen Texten. Als Autor veröffentlichte er einige seiner Marionetten- und Schattenspielstücke in Buchform, schrieb aber auch Krimis - "Theatermord in Wiesloch" (2009) und "Das unbekannte Herz" (2012) ließ er in der Region spielen.