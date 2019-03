So glücklich ist Stella heute. Foto: Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis

Rauenberg. (rnz/mare) Ihr Schicksal bewegte vor einem Jahr die Menschen im ganzen Rhein-Neckar-Kreis: Die vierjährige Stella aus Rauenberg litt an primärer (hereditärer) Hämophagozytischer Lymphohistiozytose (HLH) – einer sehr seltenen, meist tödlich verlaufenden Erkrankung des Immunsystems. Tausenden nahmen an Typisierungsaktionen für eine Stammzellenspende teil - die einzige Chance, Stellas Leben zu retten. Und tatsächlich: Ein passender Spender wurde gefunden. Heute, ein Jahr später, geht es dem Mädchen wieder gut - und ihre Familie dankt allen Menschen für die beispiellose Unterstützung, wie das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis in einer Presseerklärung mitteilt.

Rückblick: Im Spätherbst 2017 hatte das vierjährige Mädchen ungewöhnlich hohes Fieber bekommen, welches einfach nicht sank. Nach vielen belastenden Untersuchungen, die Stella tapfer über sich ergehen ließ, überbrachten Ärzte die grauenvolle Diagnose.

Es war sofort klar: Das Kind brauchte daher dringend eine Stammzellspende. Im Januar letzten Jahres fanden schließlich in Rauenberg, im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis in Heidelberg - wo Stellas Mutter arbeitet - sowie an anderen Orten wie den GRN-Kliniken oder Beruflichen Schulen Typisierungsaktionen statt.

Einige Wochen später erhielt die Familie die ersehnte positive Nachricht: Es wurde ein passender Stammzellspender für Stella gefunden. Allerdings war diese Nachricht noch kein endgültiges „Happy End“. Es war vielmehr der Beginn einer langen Reise, an der am Ende die vollständige Genesung der kleinen Stella stehen sollte.

Nun, rund ein Jahr nach der Stammzellenspende, kann ihre Mutter ein vorläufiges positives Fazit ziehen: „HLH ist besiegt und Stellas Körper hat das neue Immunsystem offensichtlich gut angenommen. Wir sind auf einem sehr guten Weg“, sagt die Rauenbergerin. Experten sprächen allerdings von einer Zeitspanne von bis zu fünf Jahren, nach der man erst sagen könne, dass der Patient vollständig geheilt ist.

Stellas Eltern haben sich jedoch bewusst dazu entschieden, die Öffentlichkeit über den Gesundheitszustand ihrer mittlerweile fünfjährigen Tochter zu informieren. „Wir erinnern uns gerne an die große Welle der Hilfsbereitschaft zurück, die uns damals in dieser schwierigen Phase viel Kraft gegeben hat", sagen sie. "Auf diesem Weg möchten wir nochmals allen Spendern, Helfern und sonstigen Unterstützern aus tiefstem Herzen danken!“

Stella und ihre Angehörigen mussten nach der Stammzellspende noch einige Momente des Bangens und Hoffens überstehen. So verbrachte die Kleine insgesamt fast vier Monate in einem speziellen Schleusenzimmer auf der kinderonkologischen Station des Universitätsklinikums Heidelberg, bis sie vor Pfingsten erstmals nach Hause durfte.

Lange musste Stella danach noch einen Nasenschlauch tragen, über den sie viele Medikamente erhielt. Erst ab Oktober vergangenen Jahres – fast ein Jahr nach der Diagnose – kehrte wieder etwas Normalität ins Leben der Familie ein, als Stella wieder in den Kindergarten gehen durfte. „Sie hat seitdem keinen Tag verpasst“, freuen sich ihre Eltern über das stabile neue Immunsystem ihrer Tochter.