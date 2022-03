Von Barbara Klauß

Walldorf. Aus über 150 Nationen stammen die rund 107.400 Menschen, die beim Softwarekonzern SAP weltweit arbeiten. Sie alle bringen ihre persönlichen Geschichten und vielfältige Erfahrungen mit, sind geprägt durch unterschiedliche Kulturen. Diese Vielfalt begreift das Unternehmen als Wert, als Quelle neuer Ideen.

Doch der gemeinsame Hintergrund verbindet auch. So schließen sich bei SAP Mitarbeiter, zum Teil unterstützt durch das Unternehmen, zu Netzwerken zusammen: People of Color etwa zum Black Employee Network, Kollegen aus Lateinamerika zu Latinos@SAP oder solche, die lesbisch, schwul, bisexuell oder transgender sind, zu Pride@SAP.

Zudem gibt es das Netzwerk Cultures@SAP: Dort engagieren sich SAP-Mitarbeiter ehrenamtlich, die zum einen diejenigen unterstützen, die aus anderen Ländern nach Deutschland kommen. Zum Anderen wollen sie den Kollegen hier die Vielfalt der verschiedenen Kulturen näher bringen. Neben regelmäßigen Treffen etwa zum gemeinsamen Frühstück oder zu Filmvorführungen organisieren die Mitglieder normalerweise ein Mal im Jahr ein großes Fest, wo sie Speisen aus ihren Heimatländern kochen, Musik und Tänze vorführen, über Kultur und Traditionen informieren. Hunderte Kollegen seien normalerweise zu unseren Veranstaltungen gekommen, erzählen Mahin Moghaddam, die aus dem Iran stammt, und Ruchi Manchanda aus Indien. Beide engagieren sich schon seit Jahren bei Cultures@SAP.

Ruchi Manchanda. Foto: SAP

Mit Beginn der Corona-Pandemie aber mussten auch sie auf virtuelle Formate umsteigen: So verschickten sie etwa Rezepte und Einkaufslisten und kochten gleichzeitig zu Hause vor dem Computer, verbunden über eine Video-Konferenz. Abgesehen davon, dass man sich bei solch einer Veranstaltung natürlich nicht in den Arm nehmen und das Essen des Anderen probieren kann, sehen sie auch Vorteile: Nun sind SAP-Mitarbeiter aus allen Teilen der Welt in der Lage teilzunehmen. So wird die Gruppe noch vielfältiger.

In Walldorf sind es Mitarbeiter aus 40 Communitys, die sich bei Cultures@SAP einbringen, wie Mahin Moghaddam erzählt. Sie selbst habe sich schon immer sehr für die Interaktion zwischen den Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen interessiert. Für sie war das einer der Gründe, nach ihrem Mathematik-Studium und der Promotion an der Uni Kaiserslautern bei SAP anzufangen: "Ich dachte: Das ist so eine große Firma, da gibt es so viele Nationalitäten. Da will ich hin." So kam sie auch früh zum Netzwerk.

Ursprünglich sei die Idee vor 16 Jahren gewesen, Poster zu machen, um zu zeigen, aus wie vielen Nationen die Menschen bei SAP kamen. Doch das fanden sie zu wenig. So organisierte Cultures@SAP 2007 das erste Multicultural Event mit Ständen, an dem es selbstgekochtes Essen und Informationen gab, auf der Bühne Tänze, Musik und Akrobatik. "Es war wie eine Weltausstellung in Walldorf in der Kantine", sagt Mahin Moghaddam.

Alles, was die Mitglieder der Gruppe machen, machen sie ehrenamtlich, aus eigenen Antrieb und Interesse. "Das ist sehr viel Arbeit", sagt Mahin Moghaddam. "Aber es ist unsere Leidenschaft und es gibt auch sehr viel zurück." Auch die Inhalte bestimmen sie selbst. Doch seien sie immer von Personen aus der Unternehmensführung unterstützt worden, erzählt Mahin Moghaddam. Seit 2014 ist Finanzvorstand Luka Mucic Sponsor des Netzwerkes und kommt sehr gerne zu der jährlichen Multicultural Veranstaltung.

Zudem stellt Cultures@SAP eine Plattform zur Verfügung: Wer aus einem anderen Land hier her kommt, soll sich gleich zugehörig fühlen. Gibt es spezielle Fragen, etwa zur Wohnungssuche oder zum Führerschein, kann man sich über den Verteiler des Netzwerks Hilfe in der jeweiligen Community suchen.

50 Jahre SAP: Personalchef Cawa Younosi über die Herausforderungen des Diversity-Managements Redaktion und Interview: Barbara Klauß / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

Ruchi Manchanda etwa, die nach dem Abitur aus Indien kam, um in Mannheim Wirtschaftsinformatik zu studieren, und seit 2008 fest bei SAP angestellt ist, hat in ihrer indischen Verteilerliste mehr als 450 Adressen von indischen Kollegen, sagt sie. Die indische Gemeinschaft ist die größte in Walldorf. "Die Community hilft sich gegenseitig", sagt Ruchi Manchanda. Auch bei kulturellen Fragen, etwa: Wie verhalte ich mich, wenn ich einen Geschäftspartner aus anderem Land treffe?

Sie wollen den Horizont erweitern – ihren eigenen und den der Kollegen. Und sie wollen – bei allen Unterschieden – ein Gefühl der Zusammengehörigkeit schaffen. "Ich bin der Meinung, wenn man sich willkommen fühlt, kann man sich besser entfalten", sagt Mahin Moghaddam.