In schützende Overalls gekleidet und mit Sprühdosen ausgerüstet, durften sich die Teilnehmer der "Culture Tour" unter anderem an Streetart versuchen. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (hds) Bei der Neuauflage der "Culture Tour", die im Vorjahr Premiere feierte, wurde gesprüht, gekocht, Theater gespielt und getanzt, an einer Kletterwand wurden sportliche Herausforderungen gemeistert. Schauplätze waren die Mensa des Ottheinrich-Gymnasiums, das angrenzende Freigelände sowie die Gymnastikhalle am Sportplatz. Veranstalter waren die IB-Jugendzentren im Rhein-Neckar-Kreis und das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Wiesloch. Und so kam etwa die Hälfte der mehr als 40 Teilnehmer nicht aus der Weinstadt, sondern auch aus den umliegenden Gemeinden.

"Wir haben in diesem Jahr ein paar kleine Veränderungen vollzogen", informierte Jindro Stehlik vom Jugendzentrum Wiesloch. So wurde zwar nicht das Programm selbst, aber der zeitliche Ablauf verkürzt. "Wir haben nach den Erfahrungen im Vorjahr festgestellt, dass wir da etwas reduzieren müssen, um die Spannung und Konzentration aufrecht zu erhalten", so Stehlik. Außerdem wurde die Altersgrenze auf zehn Jahre herabgesetzt. "Klar, wir stehen natürlich an einem Samstag mit anderen Veranstaltungen in direkter Konkurrenz, vor allem mit sportlichen Ereignissen bei den Vereinen", aber man möchte die "Culture Tour" auch weiterhin in den Herbstferien anbieten. "Sicherlich wird es Überlegungen geben, wie wir das künftig optimieren können", so Stehlik.

Von den Diskussionen im Hintergrund bekamen die Teilnehmer allerdings kaum etwas mit. "Wir haben doch mehr Kinder und Jugendliche, die mitmachen, als im letzten Jahr", freute sich Uwe Maschke, der Leiter des Kinder- und Jugendbüros. Ziel der "Culture Tour" ist es, Interesse für unterschiedliche Themengebiete zu wecken. Mit diesen Schnupperkursen könnte, so die Intention der Veranstalter, für spätere Neigungen oder Interessen ein Grundstein gelegt werden. Wichtig ist dabei die Unterschiedlichkeit, die sich im Angebot widerspiegelt. Zum einen wird Individuelles abgerufen, zum anderen steht das Team, so bei den ersten Schritten auf der Theaterbühne, im Mittelpunkt.

Während die eine Gruppe unter fachmännischer Anleitung süße und salzige Häppchen unter dem schützenden Dach der Mensa zubereitete, konnten sich andere unter freiem Himmel (das Wetter spielte übrigens mit) als Künstler betätigen. Gewandet in schützende Overalls wurde "Streetart" praktiziert. Die jeweiligen Kurse wurden von erfahrenen Mitarbeitern der Jugendzentren und Künstlern geleitet, vor allem beim Klettern war die Hilfe eines Profitrainers unverzichtbar, galt es doch, die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.

Neben den festen Programmpunkten standen auch freie Angebote auf dem Programm, so eine lustige Kreativ-Werkstatt, bei der die Teilnehmer eigene Schlüsselanhänger fertigen konnten.