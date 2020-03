Wiesloch. (RNZ) Nach dem Beschluss der Landesregierung, ab Dienstag, 17. März, alle Schulen und Kindergärten bis zum Ende der Osterferien (17. April) zu schließen, wurden die Gemeinden und Träger der Kitas und Schulen darum gebeten, die Kinder von Personengruppen, deren Arbeit unverzichtbar für die Gesellschaft ist, in Notgruppen zu betreuen. Wie die Stadt Wiesloch am Sonntag mitteilte, arbeiten die Kindergartenträger und die Stadt als Schulträger daran, die benötigte Notunterbringung möglichst schnell und unbürokratisch zu organisieren.

Um wichtige Lebensbereiche nicht zum Erliegen zu bringen, richtet die Stadt an den Grundschulen und dem städtischen Kindergarten Schatthausen Notgruppen ein. Dort können jedoch nur Kinder betreut werden, deren Eltern beide berufstätig sind und beide einer systemrelevanten Berufsgruppe angehören, oder Kinder alleinerziehender Eltern, die in diesen Berufsgruppen arbeiten. Vorrang haben laut Stadt die Erziehungsberechtigten, die in systemrelevanten Berufen der Gesundheitsversorgung, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz), der öffentlichen Infrastruktur (Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, stationäre Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe) und der Lebensmittelbranche sowie in für die Handlungsfähigkeit zentraler Stellen von Staat Justiz und Verwaltung tätig sind.

In den einzelnen Einrichtungen wird die jeweilige Betreuungszeit den üblichen Schulzeiten beziehungsweise den Zeiten der Kernzeitbetreuung entsprechen. Es soll lediglich die unbedingt notwendige Zeit in Anspruch genommen werden. Sollte darüber hinaus eine Betreuung benötigt werden, muss dies im Einzelfall geprüft werden. Die Anmeldung wird zentral mit einem Formblatt erfolgen, dieses finden Eltern auf www.wiesloch.de (https://www.wiesloch.de/pb/notbetreuung.html). Es soll möglichst per E-Mail an notbetreuung@wiesloch.de zurückgeschickt werden. Für Fragen steht die Schulverwaltung der Stadt ab heute, Montag, unter 0 62 22/8 42 75 oder 8 42 59 zur Verfügung und das Generationenbüro für den städtischen Kindergarten unter 8 43 08. Außerdem können auch die Schulen und der Kindergarten betroffene Eltern informieren. Die Anmeldung sollte bis heute, Montag, 13 Uhr, erfolgen. Die Verteilung der Plätze für die Notbetreuung erfolgt am Montagnachmittag. Die Eltern werden anschließend informiert.

Die Notbetreuung an den sonstigen Kindertagesstätten, Kindergärten, Kinderkrippen organisieren die jeweiligen Träger mit den betroffenen Eltern in den Einrichtungen. Die Notbetreuung für die weiterführenden Schulen, 5. und 6. Klassen organisieren die weiterführenden Schulen selbst.