Mühlhausen. (RNZ) Was sich mit dem coronabedingten Verbot von Großveranstaltungen mit über 500 Teilnehmern bis Ende Oktober schon abgezeichnet hat, teilt die Gemeinde Mühlhausen jetzt offiziell mit: Die Kerwen der drei Ortsteile wurden für dieses Jahr abgesagt. In Gesprächen mit den Vereinsvorsitzenden wurde die aktuelle Situation eingehend thematisiert. Letztendlich lassen jedoch die aktuell und voraussichtlich noch auf lange Sicht geltenden Corona-Regelungen keinen Spielraum für die Tairnbacher Kerwe, den Rettigheimer Wein- und Kerwemarkt sowie der Mühlhäuser Wein- und Straßenkerwe.

"Mit schwerem Herzen kamen wir zum Ergebnis, die Kerweveranstaltungen in allen Ortsteilen in diesem Jahr abzusagen. Ich bedaure diese Entscheidungen sehr, da diese Feste die Jahreshöhepunkte in unserem Veranstaltungskalender darstellen", erklärte Bürgermeister Jens Spanberger. Zugleich seien die Kerwen die Haupteinnahmequelle für die teilnehmenden Vereine und Gruppen. Gleichermaßen seien die Veranstaltungen großartige Treffpunkte für unsere Bürgerinnen und Bürger sowie für die zahlreichen Festbesucher. "Nach dieser Absage freuen wir uns jedoch umso mehr auf das kommende Jahr, wenn wir sicherlich unsere örtlichen Feste aufs Neue schätzen lernen werden", so Spanberger.