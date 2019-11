Von Anton Ottmann

Wiesloch. Der Comedian Ingolf Lück geht im Palatin gleich zum Angriff über. Er sei schon 40 Jahre auf der Bühne, aber bevor er den Löffel abgebe, wollte er noch mal nach Wiesloch, der Stadt seiner Träume. Warum wohl? Bei der Antwort hat er die Lacher auf seiner Seite: „Ich liebe Staus.“ Da lerne man links und rechts Leute kennen.

Lück hat Germanistik, Philosophie und Pädagogik studiert, seine berufliche Laufbahn startete er allerdings beim Theater und wurde deutschlandweit durch die Moderation verschiedener Fernsehshows und eigene Comedy-Programme bekannt. Ganz überraschend gewann er im letzten Jahr als ältester Teilnehmer, zusammen mit der russischen Profi-Tänzerin Ekaterina Leonova, die RTL-Show „Let’s Dance“, was einen Eindruck von seinen vielfältigen Begabungen vermittelt.

In der neuen, im Palatin präsentierten Show „Sehr erfreut!“ seziert er, nach der Ankündigung im Programmheft, eine Welt, „die sich so schnell dreht, dass es manchmal lohnt, einfach stehen zu bleiben, sich umzuschauen und auf die nächste Bahn zu warten“. Diesem Motto folgt er, indem er in atemberaubendem Tempo eine bunte Palette menschlicher und gesellschaftlicher Themen entfaltet. Sei es die ökologische und esoterische Gesundheitsorientierung mit dem Aufhänger „Mit unserem Darm im Einklang leben“, Homosexualität und „Ehe für alle“, die Gesundheitswelle mit Zumba und Acro-Yoga und die Vereinsamung im Stadtleben.

Wie Lück sagt, haben „die Niederländer das europäische Bildungsniveau mithilfe von Heintje und Rudi Carell“ reduziert und natürlich mag er auch Trump nicht. Sein Wohnort Bielefeld sei eine Ansammlung nahe beieinanderstehender Dörfer ohne Bürgermeister, weil da Dr. Oetker regiere. Und: Er trinke keine Biomilch aus Brandenburg, „weil die von Nazis und gescheitelten Kühen produziert wird“.

Locker vom Hocker erzählt Ingolf Lück immer wieder Anekdoten aus seinem Leben, seiner Umwelt und seinem Werdegang. Über seinen 60. Geburtstag im vergangenen Jahr sagt er: „60 oder ein Viertel vor tot.“ Über seine Schulzeit: „Ich konnte nichts und war trotzdem glücklich.“ Seine sympathischste Eigenschaft ist sein Humor, vor allem, wenn er sich selbst auf die Schippe nimmt. Köstlich die Geschichte, als er mit seiner Frau zum Kiffen nach Amsterdam fährt: Er wurde blind, sie sah ein Einhorn vorbeihuschen.

Weltbewegende Themen wie Klimawandel und Überbevölkerung streift er nur kurz und erwähnt lediglich in einem Nebensatz die unmenschlichen Produktionsbedingungen in Bangladesch. Lück bietet im besten Sinne leichte Unterhaltung, spritzig und witzig vorgetragen. Seine Übertreibungen, Zuspitzungen, Provokationen und obskuren Sinnverdrehungen folgen Schlag auf Schlag.

Und er liebt es, sein Publikum zu provozieren, indem er genüsslich schildert, wie sich die Schweißtropfen des Kochs auf einem Fladenbrot verteilen oder Selfies auf der Kloschüssel gemacht werden. Als er in einem Döner ein 50-Cent Stück findet, ist er hin und hergerissen zwischen Ekel und der Freude, den Döner billiger bekommen zu haben.

Das Publikum in Wiesloch reagierte anfangs verhalten, was ihn offensichtlich irritierte. Vielleicht verstand es seine Anspielungen auf TV-Sendungen wie „Bauer sucht Frau“ oder „Goodbye Deutschland“ nicht, mit denen er sich selbst auf den Arm nahm, ging es doch um das Medium, in dem er zuhause ist. Nach der Pause nahm seine Vorstellung dann aber Fahrt auf. Die Zuschauer folgten ihm mit zunehmender Begeisterung und ließen ihn am Ende nicht ohne Zugabe von der Bühne gehen.