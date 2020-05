Sie genießen es, am St. Leoner See wieder übernachten zu können: Camper Albert Schatz (Foto) und Patricia Wild. Foto: Sebastian Lerche

Von Sebastian Lerche

St. Leon-Rot. "Hier wird es nie langweilig", meint Albert Schatz, Campinggast am St. Leoner See. Der 68-Jährige kommt aus Calw und ist mit seiner Frau Sandra mittlerweile seit über fünf Jahren Stammgast der Erholungsanlage. "Vor sechs Wochen habe ich mit der Geschäftsleitung ausgemacht: Am ersten Tag, wenn wieder offen ist, komme ich."

Die Kinder, die in Karlsruhe und Heidelberg studierten und hier viel unterwegs waren, weckten das Interesse der gesamten Familie an der Region. "Ich komme gerne hierher", erzählt Albert Schatz, "Freunde besuchen oder einfach entspannen – ’chillen’, wie man heute sagt." Man könne mal eben Städte wie Heidelberg oder Karlsruhe besichtigen und kulturell werde in der Region viel geboten.

Die Familie hat eins der Miethäuschen bezogen hat. Bei diesem Wetter erfreuen sie sich an der Natur der gepflegten Anlage, bedauern aber, coronabedingt noch nicht alle Angebote am See nutzen zu können. Foto: Sebastian Lerche

Am St. Leoner See selbst sei immer etwas los, man könne Sportler wie die Wasserskifahrer beobachten, das große Restaurant besuchen, die Landschaft bei einem Spaziergang genießen. "Das ist im Grunde ein Naturschutzgebiet", meint Schatz: nicht so sehr der Badesee, an dem eigentlich immer Remmidemmi ist, aber der See nebenan, "da höre und sehe ich Vögel, die man sonst nicht zu Gesicht kriegt". Auch die steten Angebotserweiterungen der Erholungsanlage sind interessant, "für Freunde von uns ist das Camping mit Hund toll", erzählt der 68-Jährige.

"Ich war immer gerne in der Natur", erklärt Schatz, der früher weltweit für den Vertrieb eines Chemiefaserkonzerns verantwortlich war. Seit er 16 ist, campt er mit Leidenschaft, "als Pfadfinder, beim Militär, mit der Familie, ich habe immer gerne im Zelt geschlafen". Oder jetzt eben im acht Meter langen Wohnanhänger, in dem theoretisch eine ganze Familie unterkommt und sie beide sehr bequem Platz haben.

Damit waren sie in ganz Europa schon unterwegs, England, Südfrankreich und Italien beispielsweise: Und der St. Leoner See war gerne eine Zwischenstation auf der Hin- und Rückreise: Um in Urlaubsstimmung zu kommen oder vor der Rückkehr in den Alltag noch mal Luft zu holen, verbringt die Familie Schatz hier gerne ein, zwei Tage. Die coronabedingte Schließung des Sees war für Albert Schatz bedauerlich, aber verständlich, andererseits: "Hier am See ist doch die beste Quarantäne." Die Abstandsregeln könne man eigentlich gut einhalten.

Und dass der See für Badegäste geschlossen ist, sei vielleicht noch kein Problem, da das Wasser recht kühl sei, aber wenn es jetzt heißer werde, stoße das sicher auf weniger Verständnis. Insgesamt aber könne die Erholungsanlage darüber hinwegtrösten, meint Schatz, so breit, wie das Angebot an Sportarten und Gastronomie sei: "Das ist alles sehr stilvoll" und gerade für Familien – etwa seine Enkel – klasse.

"Es ist herrlich hier, direkt am See", meint Patricia Wild. Sie kommt aus Bruchsal und ist seit vielen Jahren regelmäßig in St. Leon zu Gast, früher hauptsächlich zum Baden, jetzt auch gerne zum Übernachten. Zurzeit hat sie mit ihren beiden Söhnen – ihr Mann kommt nach Feierabend her, verbindet quasi Beruf und Urlaub – eins der 30 Miethäuschen bezogen. Die bisherigen am Westufer des Badesees fand sie schon ansprechend, jetzt aber hat sie eins der neuen, im Sommer 2019 in Betrieb gegangenen gewählt, die mehr Komfort bieten, darunter Klimatisierung, drahtloses Internet, Fernseher und eine gut ausgestattete Küche – "wobei ein Ofen noch cool wäre".

Erkennbar sind die – übrigens aus Holland stammenden – Häuschen an ihrer Farbe: blaue und gelbe sind für vier, orangene und grüne für sechs Personen. Sie alle sind dem See zugewandt, für Patricia Wild ein schöner Anblick, wenn man morgens aufstehe oder abends auf der Terrasse gemütlich beisammensitze. Die Familie genieße es auch, zwar nicht weit von Bruchsal weg zu sein, aber abends nicht nach Hause fahren zu müssen. "Für eine Auszeit ist das ideal", meint sie, und gerade nach den coronabedingten Schließungen toll, wieder herkommen zu dürfen: "Das ist eine wunderschöne Anlage."

Das mit den fortbestehenden Einschränkungen aber ist so eine Sache: Ihren Jungs fällt es schwer zu verstehen, warum sie nicht schwimmen gehen dürfen, während die Wasserskifahrer bereits wieder ihre Runden drehen und über die Hürden springen.

Von der Verordnungs-Verwirrung kann Georg Grimm ein Lied singen. Der technische Betriebsleiter der Erholungsanlage muss seinen Gästen erklären, worauf sie achten müssen. Dass Camping möglich ist, Zelten aber nicht. Dass für Camper die gemeinschaftlich nutzbaren Sanitäranlagen geschlossen sind, die Gäste des Restaurants und der Kioske aber ebenso wie die Sportler WCs nutzen dürfen und auch Mietbäder für Einzelpersonen oder Familien zur Verfügung stehen. Dass Wasserskifahrer, Surfer, Segler, Stehpaddler, Taucher oder auch Angler wieder ans Wasser dürfen, Badegäste aber nicht – niemand habe momentan eine Ahnung, wann hier eine Lockerung anstehe.

"Wir haben viele Stornierungen", so Grimm, "weil die Gäste die Sanitäranlagen nicht nutzen dürfen oder weil sie ihren Kindern nicht zumuten wollen, zwar am See zu campen, aber nicht baden zu dürfen." Viele akzeptieren ihm zufolge aber auch die neuen Bedingungen, "die müssen einfach unbedingt wieder raus". So sei noch nicht bezifferbar, inwieweit der Erholungsanlage ein finanzieller Verlust entsteht.

Zu drei Vierteln dürfte sich der Campingplatz in nächster Zeit füllen: "Zu normalen Zeiten haben wir täglich 2500 Übernachtungsgäste", so Grimm, jetzt, wenn es wieder anziehe, dürften es bis zu 1800 werden.

Die Partner der Erholungsanlage, die vier Gastronomen ebenso wie Sportvereine und -betriebe, setzen die neuen Auflagen gemeinsam mit den 18 See-Mitarbeitern durch. Eine Internet-Anmeldung ist erforderlich, nur Kleingruppen werden zugelassen, streng überwacht werden Abstands- und Hygieneregeln. Bestimmte Sitzplätze wurden gesperrt, damit man beim Essen den richtigen Abstand hält, große anschauliche Infotafeln weisen auf den Infektionsschutz hin, alle gemeinschaftlich nutzbaren Räume sind zu, ebenso Beachvolleyball und Grillhütte, sonst beliebte Treffpunkte.