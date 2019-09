Walldorf. (kna) "The Good Ship Kangaroo" zelebrierte das zehnjährige Bühnenjubiläum im Café Art. Die Meister der leisen Töne verzauberten ihre Gäste mit fein ausarrangierter Folk-Musik. Das "gute Schiff" nahm die Zuhörer mit auf eine Reise in ruhige, strahlende Gewässer, die zeitweise in beschwingt auflebende Flussläufe übergingen, ohne dass jemals Sturm aufkam. Der Schwerpunkt lag auf englischsprachigem Songmaterial von Künstlern aus Großbritannien, Irland oder den USA. Das Publikum nahm die wohltuenden Klänge still lauschend auf. Nach den einzelnen Songs wurde die Band häufig mit lautem Beifall gewürdigt.

Im Jahr 2007 begann die Bandhistorie, Holger Zuber und Jürgen Höing musizierten zunächst als Duo. Als zwei Jahre später Jürgens Tochter Vera dazustieß, waren "The Good Ship Kangaroo" in der bis heute andauernden Besetzung geboren. Die kleine Band mauserte sich im Lauf der Jahre zu einem besonderen Farbtupfer der lokalen Musikszene.

Über der spärlichen instrumentalen Besetzung mit Holger Zuber an der akustischen Gitarre und Jürgen Höing, der zwischen Gitarre, Mandoline und Bouzouki wechselt, schwebt der klare, mehrstimmige Gesang. Vera Czolk steht mit ihrer hohen, anmutigen Stimme häufig im Vordergrund. Die drei "Kängurus" teilen sich den Lead-Gesang - oft wechselt dieser sogar während der einzelnen Songs.

Der Bandname leitet sich von einem traditionellen irischen Seemannslied ab, das natürlich zu den essenziellen Songs im abwechslungsreichen Repertoire der Wieslocher Folk-Gruppe zählt. Was hier geboten wird, bereitet Freude. Fernab von herkömmlicher Partymusik geht es um Musik zum Zuhören, bekannte und selten gehörte Titel von traditionell bis modern. Die Vorlagen werden gekonnt umarrangiert und auf das Good-Ship-Kangaroo-Format zugeschnitten. So gelingt es der Band, auch eingefleischte Musikkenner hin und wieder zu verblüffen.

Im Café Art wurden "The Good Ship Kangaroo" unterstützt von Anna Höing (Gesang), Michael Weißbarth (Akkordeon), Heiko Förderer (Violine) und Jochen Treu (Saxofon). Mit Souveränität und Gelassenheit spielten sich die Musiker durch das etwa zweistündige Programm. Klassiker von Steven Stills oder Jethro Tull kamen genauso an wie neueres Songgut von Megson oder Show of Hands.

Die Interpretation des Steven-Stills-Songs "Judy Blue Eyes" zeigte in besonderem Maße, wie gut sich Holger Zuber und Jürgen Höing an den Gitarren ergänzen. Durch den prägnanten Lead-Gesang von Holger Zuber und die schwebenden Background-Vocals von Vera Czolk und Anna Höing wurde der Song abgerundet und gestaltete sich zu einem interessanten Hörerlebnis. Das englische Traditional "John Barleycon" erhielt durch die einfühlsame, berührende Stimme von Jürgen Höing eine besondere Farbgebung.

Heiko Förderer untermalte den Song "Whiskey on Ice" mit angenehm dezenten Violinenparts. Die Ezio-Komposition "Meet Me in the Gods" lebte von der fast düster anmutenden Atmosphäre, die Jochen Treu mit feinfühligen Saxofontönen unterstützte. Etwas beschwingter ging es bei der Version des Michael-Jackson-Hits "Billy Jean" zu. Über einer einfachen, aber durchaus gelungenen Groovebasis teilten sich Holger Zuber und Vera Czolk auf ansprechende Weise den Gesang, wodurch der Song einen eigenen Charakter erhielt.

Nach einer humorvollen Interpretation des obligatorischen irischen Traditionals "The Good Ship Kangaroo" lieferte Michael Weißbarth das Akkordeon-Intro zum letzten Song - "Santiago". Die Show-of-Hands-Komposition über die historische Ausbeutung Südamerikas wurde von "The Good Ship Kangaroo" auf pathetische Art und Weise aufgegriffen. Zu guter Letzt durfte auch noch das Publikum mitsingen. Erst nach zwei Zugaben näherte sich der gelungene Konzertabend dem Ende.

Das Konzert von "The Good Ship Kangaroo" darf als Werbung für einen fast zur Randnotiz gewordenen Musikstil bezeichnet werden: Folk. Man spürte zu jeder Zeit, dass die Musik von Herzen kommt. Für manche Zuhörer wiederum mag das Konzert zu wenig grooveorientierte Songs geboten haben. Das Café Art zeigte sich wie immer als gastfreundlicher, sympathischer Veranstaltungsort und trug zu der behaglichen Atmosphäre des Jubiläumskonzerts maßgeblich bei.