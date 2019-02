Wiesloch. (liwi) Wer denkt bei "Saturday Night Fever" nicht an den legendären Tanzfilm, an den damals smarten John Travolta in hautengen Hosen und an den Kult, der Mitte der 1970er-Jahre daraus entstand. Die Tanz-Geschichte erzählt vom Leben des jungen Italo-Amerikaners Tony Manero, der in der New Yorker Vorstadt Brooklyn in einem gewöhnlichen Geschäft für Farben und Tapeten arbeitet und zu Hause in einer höchst unerfreulichen Umgebung lebt. Seinem tristen Alltag versucht er dadurch zu entfliehen, dass er jeden Samstagabend in der Disco "2001 Odyssey" verbringt.

Tanzen ist Tonys Leidenschaft, früh entdeckt und trainiert er sein Talent, wird zum Mädchenschwarm und versucht, in dem trostlosen Milieu seinen Weg zu gehen. Der 19-Jährige möchte eines Tages Brooklyn zu verlassen, um an der Seite einer ehrgeizigen Tänzerin ein besseres Leben zu führen. Doch vorerst kann Tony seine Sehnsucht nur auf der Tanzfläche als begehrter Disco-King ausleben und sieht seine große Chance im Tanzwettbewerb des "2001 Odyssey". Er findet seine ideale Tanzpartnerin - und bereitet er sich auf den Wettbewerb vor. Doch bevor sich Tony auf dem Siegerpodest feiern lassen kann, muss er noch seine umschwärmte Traumfrau überzeugen, sich mit ihm aufs Parkett zu wagen.

Viel Musik, viel Turbulenz und Aufbruchsstimmung wider die gesellschaftliche Tristesse der damaligen Zeit. Und auch im Wieslocher Palatin war jetzt das Flair der Siebziger zu spüren: "Saturday Night Fever - Das Musical" wurde hier auf die Bühne gebracht, und einige Besucher erschienen denn auch stilecht in Schlaghosen.

Das aufwendige Bühnenbild versprach einen stimmungsvollen Abend, das Publikum erinnerte sich schon vor Beginn der Show an die einst so wilde Zeit, an die Diskotheken in der Region und an die legendären "Saturday Night Fever"-Hits der Bee Gees wie "Stayin’ alive", "Night Fever", "Jive Talking", "You should be dancing" oder "How deep is your Love". Entsprechend voluminös begann die Show: mit reichlich Musik, Tanz, guten Songs, schrillen Klamotten und einer grell-bunten Lichtkonzeption.

Dass es Tony tatsächlich zum großen Tänzer schaffte, zeigte der Kinofilm "Saturday Night Fever", der Ende der 70er-Jahre Kult wurde, eine weltweite Discowelle auslöste und John Travolta über Nacht zum Star machte. Der Soundtrack mit den Songs der Bee Gees wurde das weltweit meistverkaufte Album, das Musical feierte 1998 in London seine Uraufführung, wurde 1999 auch am Broadway in New York aufgeführt, feierte einen Siegeszug in ganz Europa und ist als Klassiker noch heute beliebt.

Kein Wunder, dass auch das Publikum in Wiesloch begeistert war. Wer sich ins New York der heißen Siebziger entführen, Tanzfieber spüren und ein großes Spektakel live erleben wollte, der war am Musical-Abend im Palatin genau richtig.