Wiesloch. (my) Große Freude in der Rathausgasse, als die Bürgerstiftung Wiesloch ihre neue Geschäftsstelle einweihte. "Es ist ein wichtiger Tag", so der Vorsitzende Dr. Johann Gradl in seiner Begrüßung: Eigene Räumlichkeiten seien schon vor vielen Jahren, noch zu der Amtszeit von Oberbürgermeister Franz Schaidhammer, angedacht gewesen. Gleichwohl habe aber Einigkeit darüber bestanden, dafür keine Spendengelder zu verwenden.

Mit inzwischen über 200 aktiven Ehrenamtlichen, die im vergangenen Jahr in den unterschiedlichsten Bereichen rund 2000 Stunden im Einsatz waren, sei das Bedürfnis eigener Büroräume immer dringlicher geworden, so Gradl. Glücklicherweise konnten nun sowohl Räumlichkeiten mit ebenerdigem Zugang, als auch mehrere Sponsoren gefunden werden, die ihre Unterstützung zugesagt hatten. Der Dank des Vorsitzenden ging an OB Dirk Elkemann für die bisherige Möglichkeit, im Rathaus das Ehrenamtsbüro mitzubenutzen, und für die Unterstützung beim neuen Mietverhältnis.

Gruß- und Dankesworte richteten auch die weiteren Vorstandsmitglieder an die Gäste. Franz Schaidhammer dankte den Vertretern der Sponsoren und allen Spendern sowie der Stadt Wiesloch für ihre Unterstützung. Jürgen Braun betonte, dass der Raum bereits jetzt für zahlreiche wichtige und individuelle Gespräche gut gebucht sei. Auch Dr. Brigitta Martens-Aly zeigte sich hocherfreut, da nun während des Weihnachtsmarktes wieder Märchenstunden stattfinden könnten. Ebenso profitierten das Projekt "Wiesloch spricht" und die Lese- und Rechenpaten von dem eigen Raum. Angedacht sei, demnächst feste Sprechzeiten einzuführen.

"Ich freue mich, dass wir nach über zehn Jahren hier stehen", so OB Dirk Elkemann. Die Bürgerstiftung habe einen Reifegrad erreicht, der sich sehen lassen könne. Schon bei seiner Bewerbung zum Oberbürgermeister habe man ihn darauf aufmerksam gemacht, dass Wiesloch ein großes Potenzial an Ehrenamtlichen habe, auf die man bauen könne. Hauptmieter der Räume sei die Stadt, die an die Bürgerstiftung untervermietet habe. Als Geschenk hatte er eine Uhr mitgebracht, damit man immer wisse, was die Stunde geschlagen habe.