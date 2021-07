Vor dem Rathaus in der Nußlocher Straße werden am Sonntag wieder die Ergebnisse der Bürgermeisterwahl übertragen. Foto: Pfeifer

Von Timo Teufert

Walldorf. Am Sonntag sind die Walldorferinnen und Walldorfer aufgerufen, endgültig ein neues Stadtoberhaupt zu wählen. Nachdem Petra Wahl (SPD) nach dem ersten Wahlgang ihre Kandidatur zurückgezogen hat, erklären die beiden aussichtsreichsten Kandidaten für das Amt, Matthias Renschler (52) und Nicole Marmé (47), im RNZ-Interview, warum sie die beste Wahl für Walldorf wären. Neben Renschler und Marmé treten am Sonntag noch vier weitere Kandidaten an: Samuel Speitelsbach, der schon in unzähligen anderen Orten Bürgermeister werden wollte, der Nußlocher Finanz- und Energieberater Ralph Bühler, gegen den die Staatsanwaltschaft wegen Volksverhetzung ermittelt, der Walldorfer Industriemechaniker Nedim Korkmaz sowie der Sachbearbeiter für EDV-Organisation Tobias Schoch aus Mainhardt, der sich erst zur Neuwahl beworben hat.

Was motiviert Sie zur Kandidatur bei der Neuwahl am 11. Juli?

Renschler: Im ersten Wahlgang konnte ich mit 44,14 Prozent der Stimmen ein gutes Ergebnis erzielen, welches den großen Rückhalt und das Vertrauen deutlich gemacht haben, die mir bereits von meinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern entgegengebracht werden. Dafür möchte ich mich bei allen, die mir ihre Stimme gegeben haben, von Herzen bedanken.

Jetzt geht es um alles: Am 11. Juli wird entschieden, wer unsere Heimat Walldorf in den nächsten acht Jahren als Bürgermeister führt. Ich hoffe, dass ich meine Mitbürgerinnen und Mitbürger von mir sowie meinen Ideen und Plänen für unser Walldorf überzeugen kann und bin sehr gespannt auf das Wahlergebnis am 11. Juli! Meine Motivation für das Bürgermeisteramt habe ich bereits deutlich gemacht: Ich möchte unsere Heimat Walldorf erhalten, weiterentwickeln und stark für die Zukunft machen. Und zwar mit allen Walldorferinnen und Walldorfern. Denn: Wir alle sind Walldorf!

Marmé: Es ist eine Fortsetzung meiner bisherigen Motivation, die auch bei rund 5000 Bürger- und Haustürgesprächen zum Ausdruck kommt. Motivation speziell für den 11. Juli? Bei der ersten Wahl gab es keine absolute Mehrheit für einen der Kandidaten. Fast 2000 Walldorferinnen und Walldorfer haben mir ihr Vertrauen ausgesprochen, obwohl mich viele noch gar nicht kannten. Im Zuge meiner zahlreichen Haustürgespräche durfte ich viele nette, aufgeschlossene Menschen kennenlernen.

Ja, ich stelle mich gerne Herausforderungen und betrachte es als spannende Aufgabe, die Zukunft einer Gemeinde aktiv zu gestalten, eine Gemeinde weiter voranzubringen, neue Ideen zu entwickeln und gute Zukunftspläne in die Tat umzusetzen.

Von vielen Einwohnern habe ich erfahren, welche kommunalpolitischen Sorgen und Probleme es in Walldorf gibt. Viele trauen mir als externe Kandidatin mit neutralem Blick zu, diese zu lösen und Schieflagen zu korrigieren. Je mehr Menschen ich spreche, desto mehr wünschen sich von mir, dass verkrustete Strukturen aufgebrochen werden und es keine Bevorzugung Einzelner geben darf. Das möchte ich mit meiner Person den Walldorferinnen und Walldorfern anbieten und stehe deshalb zur Wahl.

Warum sind Sie der beste Bürgermeister/die beste Bürgermeisterin für Walldorf?

Renschler: Durch meine Berufserfahrung in der freien Wirtschaft und als Jurist sowie meine Qualifikation zum höheren Verwaltungsdienst bringe ich die wichtigen fachlichen Voraussetzungen für das Bürgermeisteramt mit. Als Stadtrat und vielseitig engagierter Walldorfer Bürger in zahlreichen Vereinen vor Ort konnte ich Walldorf und meine Mitbürgerinnen und Mitbürger durch meine offene und pragmatische Art über viele Jahre hinweg sehr gut kennenlernen. Ich habe ein Gespür dafür entwickelt, was wir hier in Walldorf brauchen und welche Herausforderungen jetzt angegangen werden müssen. Dieses Amt ist für mich nicht einfach nur ein Verwaltungsjob – diese Aufgabe liegt mir sehr am Herzen! Für mich ist Walldorf kein Etappenziel, sondern meine Heimat, die ich erhalten und weiterentwickeln will.

Marmé: Als Externe ohne Verflechtungen habe ich die besten Möglichkeiten, vollkommen neutral und ohne Vorbehalte die Arbeit im Rathaus in Angriff zu nehmen. Ich arbeite stets problem- und sachorientiert, mit Konsequenz und Durchsetzungsstärke. Im Laufe meines beruflichen Werdegangs habe ich schon viele heiße Eisen angefasst und Probleme konsequent gelöst, an die sich manch anderer nicht ran getraut hat. Ich bin motiviert und möchte daran mitwirken, die Stadt weiter voranzubringen und im Landkreis – ihrer Bedeutung entsprechend – ganz vorn zu positionieren.

Durch meine parteiübergreifende Arbeitsweise kann ich unvoreingenommen mit allen Kräften reden, um die besten Lösungen für Walldorf umzusetzen. Aufgrund meiner Erfahrung in Verwaltung, Finanzmanagement und Personalführung bin ich auch in der Lage, eine Stadtverwaltung effektiv zu leiten und bei Bedarf neu zu strukturieren. Ich habe vielfältige Berufserfahrungen gesammelt, bin gewohnt, Probleme und Situationen zu analysieren und faktenbasiert zu entscheiden. Aber auch, Unpopuläres anzugehen und Gegenwind auszuhalten.

Wichtig sind für mich auch eine faire überparteiliche Zusammenarbeit und eine Durchschaubarkeit politischer Entscheidungen.

Wo sehen Sie im Falle Ihres Wahlsiegs Walldorf in acht Jahren, also 2029?

Renschler: Im Falle meiner Wahl steht bis 2029 das neue Feuerwehrhaus. Die Erweiterung des Astor-Stifts mit Demenzstation und Tagespflege sowie das ‚Haus der Vereine‘ nehmen bereits konkrete Formen an. Außerdem müssen bis dahin unbedingt die Aufforstung unserer Kommunalwälder und die Renaturierung des Hardtbachs im vollen Gange sein. Ich werde mich dafür einsetzen, dass wir auch 2029 einen starken generationenübergreifenden Zusammenhalt in Walldorf haben, in dem alle Altersgruppen gleichwertig berücksichtigt werden. Das sind nur ein paar Beispiele – mehr bezahlbarer Wohnraum, die Belebung der Innenstadt, intelligente und nachhaltige Verkehrskonzepte sowie der Ausbau der Digitalisierung und viele weitere Projekte stehen ebenso auf meiner Agenda für die nächsten acht Jahre.

Ich habe in meinen zahlreichen Berichten und meiner Wahlkampfbroschüre konkret formuliert, welche Projekte ich angehen werde und wie ich diese umsetzen möchte. Ich habe einen genauen Plan für meine ersten Amtsjahre und weiß, welche Maßnahmen für Walldorf oberste Priorität haben. Meine Mitbürgerinnen und Mitbürger wissen dadurch, womit sie im Falle meiner Wahl rechnen, worauf sie sich verlassen und woran sie mich messen können.

Marmé: In bester Verfassung, bestens positioniert, für die Zukunft bestens gerüstet. Wenn Walldorf in acht Jahren ein Beispiel dafür ist, wie man im Gemeinderat und in der Bevölkerung gut zusammenarbeitet, gemeinsam Lösungen findet, wie man ein ehrliches Miteinander pflegt – dann können wir uns gemeinsam auf die Schulter klopfen. Es ist unser Erfolg.

Walldorf soll dann ein regionaler "Leuchtturm" sein, was Wohn- und Lebensqualität, was Familien-, Kinder- und Seniorenfreundlichkeit anbelangt. Dafür brauchen wir aber mehr als ein gemächliches "Weiter so", wir brauchen Perspektiven und Visionen, sonst überholt uns die Zukunft.

Sicherlich verändert haben wird sich die Verwaltung, wenn ich für sie die Verantwortung trage. Sie wird deutlich näher an der Klimaneutralität sein und in vielen Bereichen mit gutem Beispiel vorangehen. Sie wird deutlich bürgernäher und ein familienfreundlicher Arbeitgeber sein.

Ansonsten werden sich in Walldorf mehr Menschen gerne mit dem Rad oder zu Fuß fortbewegen, weil die Voraussetzungen geschaffen sind. Es wird eine attraktive Innenstadt mit noch höherer Aufenthaltsqualität geben – etwa durch attraktive Sitzgelegenheiten, Begrünung und ein stärkeres Kulturangebot.