Walldorf. (tt) Wer wird neue Bürgermeisterin oder neuer Bürgermeister von Walldorf? Das entscheidet sich vielleicht schon bei der Wahl am Sonntag, 20. Juni, spätestens aber bei der Stichwahl am 11. Juli. Doch durch die Corona-Pandemie ist es sowohl für die Kandidatinnen und Kandidaten als auch für die Wählerinnen und Wähler nur schwer möglich, direkt miteinander ins Gespräch zu kommen und offene Frage zum Programm der jeweiligen Bewerber zu klären. Deshalb organisiert die Rhein-Neckar-Zeitung ein digitales Wahlforum: Am Montag, 14. Juni, übertragen wir ab 19.30 Uhr die Diskussionsrunde mit den aussichtsreichsten Kandidaten live aus dem evangelischen Gemeindehaus in Walldorf ins Internet.

Die Leserinnen und Leser der RNZ können sich an diesem digitalen Wahlforum direkt beteiligen und mit ihren Fragen den drei Kandidaten Matthias Renschler, Nicole Marmé und Petra Wahl auf den Zahn fühlen. Während der geplanten Live-Übertragung haben Sie die Möglichkeit, über den Facebook-Account der RNZ Wiesloch/Walldorf Fragen an die Bewerber zu stellen.

Aber auch im Vorfeld können Sie bereits Ihre Fragen an die Redaktion schicken: Entweder über die Nachrichten-Funktion unserer Facebook-Seite oder per E-Mail an red-wiesloch@rnz.de. Wichtig ist dabei, dass Sie in der Nachricht – die uns bis Sonntag, 13. Juni, 15 Uhr, erreichen sollte – Ihren Namen, Ihren Wohnort und Ihre Frage angeben. Wenn es mehr Fragen geben sollte, als es der zeitliche Rahmen zulässt, wird die Redaktion die interessantesten Fragen auswählen.

Am 20. Juni stellen sich insgesamt sechs Bewerber zur Wahl. Sie wollen die Nachfolge von Christiane Staab antreten, die im März in den Landtag gewählt wurde: Der Rechtsanwalt und Walldorfer FDP-Gemeinderat Matthias Renschler, die Professorin und Heidelberger CDU-Gemeinderätin Nicole Marmé, die Pharmazeutisch-technische Assistentin und Walldorfer SPD-Gemeinderätin Petra Wahl sowie der Dauerkandidat Samuel Speitelsbach aus Ravenstein, der Finanz- und Energieberater Ralph Bühler aus Nußloch und der Walldorfer Industriemechaniker Nedim Korkmaz.

Info: Das Online-Wahlforum können Sie am 14. Juni live im Internet verfolgen unter www.facebook.com/RNZWieslochWalldorf.