Von Tobias Törkott

Walldorf. Petra Wahl verkündete Mitte dieser Woche in einer eigenen Mitteilung, dass sie bei dem möglicherweise entscheidenden zweiten Wahlgang der Bürgermeisterwahl am 11. Juli nicht mehr antreten wird. Im Interview mit der RNZ nennt die SPD-Stadträtin, die für die Wahl zum Stadtoberhaupt aber als überparteiliche Kandidatin angetreten war, ihre Beweggründe für die Entscheidung. Außerdem spricht sie über die Unterstützung für die anderen Kandidatinnen und Kandidaten, ihre politische Zukunft und darüber, ob sie ihre erste Enttäuschung verarbeitet hat.

Frau Wahl, nach der Entscheidung am Sonntag waren Sie enttäuscht, wie geht es Ihnen mit ein paar Tagen Abstand?

Das ist richtig, ich war enttäuscht, da ich mir mehr erwartet hatte bei der Ausgangslage der Mitbewerber. Nun geht es mir aber gut, ich akzeptiere und respektiere das Wahlergebnis.

22 Prozent sind auch kein sonderlich schlechtes Wahlergebnis, oder?

Das sehe ich genauso. Es ist kein sehr schlechtes Ergebnis. Immerhin hat jeder Fünfte oder jede Fünfte aus Walldorf mich gewählt. Dennoch hätte ich mehr Unterstützung erwartet. Ich wollte ja überparteilich antreten und als solche Kandidatin auch Bürgermeisterin werden. Als Walldorferin hatte ich persönlich mehr erwartet.

Woran machen Sie ihr Ergebnis fest?

Ich war im Vorfeld viel in den Vereinen unterwegs und habe viele gute Gespräche an den Infoständen geführt. Ich hatte auch ein ausführliches Programm, welches auf Walldorf bezogen war. Dafür erhielt ich viele positive Rückmeldungen, genau wie für meine Homepage oder meine Wahl-Broschüre. Dazu habe ich ausführlich auf den Sozialen Kanälen wie Facebook oder Instagram berichtet. Was ich aber hätte besser machen können, waren meine Auftritte bei den Veranstaltungen im Internet. Man sucht ja immer Kritikpunkte und überlegt, woran es gelegen haben könnte.

Wie bewerten Sie den Wahlkampf vor der Entscheidung am Sonntag?

Es war ein fairer Wahlkampf bis auf die Tatsache, dass etwa 20 Plakate von mir entfernt wurden. Da hingen dann über Nacht teilweise die Plakate von anderen Mitbewerbern. Das hätte nicht sein müssen. Auch glaube ich, dass meine Wahl-Broschüre meine Mitbewerberinnen und Mitbewerber für ihre eigenen Broschüren inspiriert hat. Möglicherweise gab auch die Unterstützung der Grünen für Frau Marmé einen Ausschlag. Ich hätte mir diese Unterstützung gewünscht. Dann hätte auch der gesamte Wahlvorgang möglicherweise anders ablaufen können. Es ist aber nun so, wie es ist.

Warum haben Sie sich entschlossen, nicht mehr anzutreten?

Ich wollte mit Herzblut und Leidenschaft Bürgermeisterin Walldorfs werden. Ich sehe es realistisch, dass es nicht gereicht hat. Der Abstand zu Matthias Renschler (Sieger des ersten Wahlgangs mit 44,14 Prozent, Anm. d. Red.) war zu groß. Ich denke, dass ich das in der kurzen Zeit nicht hätte aufholen können. Die Chance, Bürgermeisterin zu werden, ist gering.

Warum wollen Sie keine andere Kandidatin oder keinen anderen Kandidaten unterstützen? Ihre Entscheidung, nicht anzutreten, könnte entscheidend sein.

Ich wollte mich neutral verhalten. Ich sitze weiterhin im Gemeinderat und will dort mit allen Fraktionen zusammenarbeiten. Wir sitzen im Rat alle im selben Boot, auch wenn wir mal andere Ansichten haben. Ich denke, es ist richtig, die Neutralität zu wahren und glaube, dass die Menschen in Walldorf so selbst entscheiden können, was für Walldorf das Beste wäre. Ich möchte mit allen Parteien auch in Zukunft gut weiter arbeiten. Wir haben das intern besprochen und das war auch die Meinung der Fraktion und der Partei.

Wie sieht Ihre weitere politische Karriere in Walldorf aus?

Ich bin als Stadträtin gewählt und das bleibe ich selbstverständlich auch. Ich werde weiter für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger kämpfen.

Denken Sie, dass Sie in den Ratssitzungen etwas wehmütig sein werden, wenn diese vom neuen Stadtoberhaupt geleitet werden?

Ich denke, dass ich da einen klaren Schnitt machen kann. Ich bin ein sehr realistischer Mensch mit klaren Linien. Jetzt bin ich Stadträtin und versuche, auch so einen Teil meines Wahlprogramms und meiner Themen mit einzubringen. Ich sehe das nicht mit Wehmut.