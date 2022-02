Von Anja Hammer

St. Leon-Rot. Alexander Eger (parteilos) ist und bleibt Bürgermeister von St. Leon Rot. Bei der Wahl am gestrigen Sonntag holte er 96,19 Prozent der Stimmen. So sensationell das klingen mag: Eine Überraschung ist das natürlich nicht. War der 53-Jährige doch der einzige Bewerber für das höchste Amt der 13 800-Einwohner-Gemeinde. Die große Frage war jedoch: Wie hoch wird die Wahlbeteiligung sein? Als nach 18.34 Uhr die ersten Ergebnisse in der "Wahlzentrale" im Harres an die Leinwand projiziert wurden, sah es zunächst bitter aus. Die Wahlbeteiligung lag zwischen 8 und 14 Prozent. Die "Rettung" brachten schließlich die Briefwahlstimmen: Sie katapultierten die Wahlbeteiligung auf 27,66 Prozent.

Das Endergebnis stand kurz nach 19 Uhr fest. Eger, der mit Ehefrau Simone in den Harres gekommen war, strahlte: "Ich freue mich sehr", sagte er. "Es ist nicht selbstverständlich, in eine vierte Amtszeit zu gehen." Sicherlich seien die letzten Jahre herausfordernd gewesen, doch sie hätten auch "unglaublich Spaß" gemacht. Und das wünschte er sich auch für die nächsten Jahre. Der Vater dreier Kinder dankte seiner Familie, dass sie ihm "gestattet" hätten, noch einmal zu kandidieren. Warum die Familie hinter diesem Entschluss stand, das wurde im Gespräch der Egers mit einer Bürgerin deutlich. "Wenn er gebraucht wird, ist er da", offenbarte Ehefrau Simone.

Alexander Egers vierte Amtszeit beginnt offiziell am 15. April. Dann wird er auch seinen Vorgänger Helmut Martin überholen; dieser stand über drei Amtszeiten an der Spitze von St. Leon-Rot, zuvor war er sechs Jahre Bürgermeister des damals noch eigenständigen Rot. Auf Egers lange Amtszeit nahm auch der Vorsitzende des Wahlausschusses, Freie Wähler-Gemeinderat Tobias Rehorst, Bezug: "Man muss 24 Jahre oder älter sein, um hier einen anderen Bürgermeister erlebt zu haben." Er gratulierte Eger zu diesem "sensationellen Ergebnis", würdigte die Leistungen des "Krisenmanagers" und wünschte "viel Erfolg, Schaffenskraft und Motivation" für die nächsten acht Jahre.

Unter den rund 40 Gratulanten im Harres waren neben Ehrenbürger Anton Kremer, einst Gegner von Eger (siehe auch Artikel unten), auch die Kollegen aus den umliegenden Rathäusern: Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann, Peter Seithel aus Rauenberg, Jens Spanberger aus Mühlhausen, Sibylle Würfel aus Malsch, Hakan Günes aus Sandhausen, Claudia Felden, Erste Bürgermeisterin aus Leimen, Joachim Förster aus Nußloch und Stefan Martus aus Philippsburg. Elkemann gratulierte im Namen der Bürgermeister des Sprengels dem "verehrten Doktor Eger und lieben Alex" zu seinem "herausragenden Ergebnis" und freute sich auf die weitere gute Zusammenarbeit. Martus, einst selbst ein St. Leon-Roter, überbrachte die Glückwünsche aus dem benachbarten Landkreis Karlsruhe.

Und wie feierte Eger gestern Abend noch? "Innerlich", sagte er in seiner Dankesrede. Im RNZ-Gespräch verriet er genauer, wie sein Abend weitergehen sollte: "Ich lese die neue Corona-Verordnung des Landes." Und er wolle das Ergebnis sacken lassen. Über dieses freue er sich sehr und sah darin auch eine Bestätigung seiner Arbeit: "Dass es keinen Gegenkandidaten gab – das muss man sich auch erst einmal erarbeiten."

Übrigens: Die St. Leon-Roter waren angesichts fehlender Gegenkandidaten durchaus kreativ. So gab es über die freie Zeile Stimmen etwa für Hollywood-Star Clint Eastwood, Tobias Rehorst oder Pfarrer Michael Hettich. Auch Angela Merkel wurde mehrfach genannt.