St. Leon-Rot. (obit) Der erste Bürgermeisterkandidat für die anstehende Wahl in St. Leon-Rot hat seine Bewerbung bereits abgegeben. Und dieser ist ein alter Bekannter: Der amtierende Gemeindechef Alexander Eger will weitere acht Jahre Chef der Gemeinde bleiben. Das hatte Eger selbst auf seiner Facebook-Seite verkündet und dabei auf einem Foto den Umschlag mit seiner Bewerbung in den Briefkasten geworfen. Dabei schrieb er: "Ich will die Entwicklung unserer Gemeinde weiterhin gestalten. Entschlossen, bürgernah, verlässlich." Eger ist aktuell in seiner dritten Amtszeit.

Die Wahl in St. Leon-Rot findet am 13. Februar 2022 statt. Bisher ist der Amtsinhaber der einzige Kandidat für die Stelle des Gemeindechefs. Weitere Bewerbungen von Interessenten liegen nach Angaben der Verwaltung nicht vor.

Seit dem 26. November läuft die Frist, Bewerbungen können noch bis einschließlich 17. Januar, 18 Uhr, abgegeben werden. Bewerben dürfen sich Personen, die aus Deutschland kommen oder Staatsangehörige eines anderen EU-Mitgliedstaats sind, "die vor Zulassung der Bewerbungen in Deutschland wohnen", so die Verwaltung. Zudem müssen Menschen, die sich bewerben, am Tag der Wahl das 25. Lebensjahr vollendet haben. Das 68. Lebensjahr darf noch nicht vollendet worden sein.