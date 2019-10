2207 Stimmzettel hatten die Wahlhelfer am Sonntagabend in Mühlhausen auszuzählen, ehe die erneute Wahl von Bürgermeister Jens Spanberger bekannt gegeben werden konnte. Foto: Pfeifer

Mühlhausen. (rö) "Ich beglückwünsche ihn sehr und freue mich, dass es mit einem deutlichen Ergebnis geklappt hat", sagte Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann am Sonntagabend über das Wahlergebnis seines Kollegen Jens Spanberger, der als einziger Kandidat mit über 90 Prozent der Stimmen erneut ins Amt gewählt worden war. "Jeder wünscht sich natürlich eine höhere Wahlbeteiligung", sagte Elkemann mit Blick darauf, dass nur rund 33 Prozent der Bürger von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht hatten, aber damit müsse man wohl bei einer Wahl mit nur einem Kandidaten leben. Dass es keinen Gegenkandidaten gegeben hatte, sei als "breite Zustimmung" zu Spanbergers bisheriger Arbeit" zu verstehen, erklärte Wieslochs OB.

"Herzlichen Glückwunsch", sagte St. Leon-Rots Bürgermeister Dr. Alexander Eger, dienstältester Rathaus-Chef im Sprengel. Er sah im Wahlergebnis eine Bestätigung von Spanbergers "erfolgreicher Arbeit und seines großartigen Engagements". Man habe ein gutes Verhältnis und er freue sich auf die weitere Zusammenarbeit, so Eger. "Ich freue mich außerordentlich, den Kollegen weiter an meiner Seite zu haben", sagte Malschs Bürgermeisterin Sibylle Würfel mit Blick auf den Zweckverband Wasserversorgung Letzenberggruppe (ZWL) und weitere Verbände. Das sei bisher immer "eine nette, vertrauensvolle Zusammenarbeit" gewesen.

Rauenbergs Bürgermeister Peter Seithel freute sich, dass mit dem Wahlergebnis die Arbeit des Kollegen bestätigt worden sei. Die niedrige Wahlbeteiligung sah er der Tatsache geschuldet, das Spanberger alleiniger Kandidat gewesen sei, das könne man ihm nun nicht verworfen. Andererseits sei es "toll", dass kein "Spaßkandidat" angetreten sei, der - wie in anderen Kommunen geschehen - hinterher das Wahlergebnis durch einen Einspruch anfechten könne, so Seithel. Dielheims Bürgermeister Thomas Glasbrenner sagte: "Wenn man der einzige Kandidat ist, sagt das schon etwas über die Leistung aus, über das, was man umgesetzt und bewegt hat." Natürlich erhoffe man sich dann über eine möglichst hohe Wahlbeteiligung eine weitere Bestätigung der Arbeit, aber das sei bei einer Wahl ohne Gegenkandidaten nun einmal schwierig.

Für die CDU-Fraktion im Mühlhausener Gemeinderat ordnete Hans Becker die "bei einem Kandidaten hohe Wahlbeteiligung" als "gut" und "sehr positiv" ein. Die CDU freue sich "auf die Fortsetzung der sehr positiven Arbeit". Man habe in den vergangenen acht Jahren einiges bewegen können und wolle die Gemeinde auch in der kommenden Amtszeit des Bürgermeisters weiter fortentwickeln, so Becker. Spanberger habe sich "in den letzten acht Jahren keinen groben Schnitzer erlaubt", sagte Simona Maier für die Grünen im Gemeinderat. Ihre Fraktion habe nach der jüngsten Kommunalwahl "einige Gemeinsamkeiten" mit dem Bürgermeister finden können, "gerade in der Umweltpolitik", die man weiter verfolgen wolle. Zudem sei Spanberger auch als Unterstützer des von den Grünen initiierten Wochenmarkts aufgetreten. "Wir freuen uns auf die weitere gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit", sagte ihr Fraktionskollege Dr. Gerhard Welker. Er ordnete die Wahlbeteiligung als "erfreulich" ein.

"Die Tairnbacher sind zufrieden und unterstützen ihn auch die nächsten acht Jahre", sagte Tairnbachs Ortsvorsteher Rüdiger Egenlauf zum Ergebnis. Spanberger habe im Ortsteil sein Ergebnis von 2011, als er in Tairnbach bei 75 Prozent landete, mit jetzt über 93 Prozent sogar noch einmal getoppt. Auf die vielen im Ortsteil Rettigheim anstehenden Aufgaben - von der Neugestaltung des Friedhofs bis zur noch hohen Verkehrsbelastung in der Ortsdurchfahrt - verwies der stellvertretende Bürgermeister Ewald Engelbert. "Es ist gut für uns, dass wir die begonnenen Projekte mit Jens Spanberger fortführen können. Wir wollen keine Zeit verlieren, es gibt viel zu tun", erklärte Engelbert.

"Herzlichen Glückwunsch an Jens Spanberger zu einem hervorragenden Ergebnis", sagte der Landtagsabgeordnete Karl Klein (CDU), Spanbergers Vorgänger als Bürgermeister in Mühlhausen. Natürlich hätte man bei der Wahlbeteiligung "mehr Zustimmung erwarten können", so Klein, trotzdem sei das Ergebnis ordentlich und "eine gute Basis für die nächsten acht Jahre". Werde die gute Zusammenarbeit mit Gemeinderat, Vereinen und Kirchen fortgesetzt, sei er davon überzeugt, "dass sich die Gemeinde weiter positiv entwickeln wird". Wenn er selbst diesen Prozess unterstützten könne, "werde ich das gerne tun", erklärte Klein.