Malsch. (stoy) Für Sibylle Würfel wird dieses Jahr das letzte als Bürgermeisterin Malschs sein: Wie die 53-Jährige in der Gemeinderatssitzung am Montag bekannt gab, wird sie nicht mehr zur Bürgermeisterwahl im September dieses Jahres antreten.

"Die erste Wahl muss immer der Bürgermeister treffen, ob er wieder antritt oder nicht", sagte Würfel gegenüber der RNZ. "Ich habe die Wahl und ich habe mich dagegen entschieden." Einen spezifischen Grund, warum Würfel nicht mehr erneut kandidieren möchte, gebe es nicht. "Das ist eine Abwägung verschiedener Gründe", so die Bürgermeisterin. So habe zum Beispiel die Pandemie eine Rolle im Entscheidungsprozess gespielt.

"Ich habe das im gemeinsamen Gespräch mit meiner Familie entschieden", sagte Würfel, die während der Lockdowns die zusätzliche Zeit mit ihrer Familie genoss. "Das Leben ist so kurz und die Zeit, die wir haben, wollen wir gemeinsam verbringen." Ihre eigene überstandene Corona-Erkrankung und die Folgen, die bis heute andauern, hätten ihr das wieder bewusster gemacht.

Ihre Entscheidung hat Sibylle Würfel bereits mehr als ein halbes Jahr vor der Wahl bekannt gegeben, damit andere dies frühzeitig wüssten und sich gegebenenfalls nach einem Kandidaten umschauen könnten, so die Bürgermeisterin. "So ist auch genug Zeit, falls mir jemand Fragen über das Leben im Rathaus stellen will." Im RNZ-Jahresinterview hatte Würfel auf die Frage einer erneuten Kandidatur hin gesagt, dass es "noch zu früh für Wahlkampf" sei.

Bisher ist noch nicht bekannt, ob und wer für das Amt kandidieren möchte. Ebenso wenig steht ein konkretes Datum für die Wahl fest. Klar ist aber, dass der erste Wahlgang im September 2022 stattfinden wird.

Sibylle Würfel war genau eine Amtszeit, also acht Jahre lang, Rathauschefin der knapp 3500-Einwohner-Gemeinde: 2014 wurde sie im zweiten Wahlgang mit 37,66 Prozent (714 Stimmen) ins Amt gewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 67,53 Prozent. Damit folgte sie auf Werner Knopf, der fast 30 Jahre lang an der Spitze Malschs stand. Obwohl die Bürgermeisterin drei Mal für die CDU im Sinsheimer Gemeinderat saß, trat sie zur Wahl unabhängig von einer Partei an. Würfel ist die erste weibliche Bürgermeisterin in der Geschichte der Gemeinde.