Einziger Kandidat bei der Bürgermeisterwahl in Östringen am 24. März: Amtsinhaber Felix Geider. Foto: privat

Von Hans-Joachim Of

Östringen. Nach Ende der Bewerbungsfrist steht fest: Amtsinhaber Felix Geider (Freie Wähler) ist einziger Kandidat bei der anstehenden Wahl des Östringer Bürgermeisters. Diese geht am Sonntag, 24. März, im rund 13.300 Einwohner zählenden Kraichgaustädtchen über die Bühne. Nachdem kein weiterer Bewerber seine Unterlagen bei der Verwaltung abgegeben hatte, ist auch klar, dass es zu keinem zweiten Wahlgang (der vorsorglich auf den 7. April terminiert war) kommen wird.

Bis zum Wahlsonntag wird sich der Amtsinhaber, der aus verschiedenen Gründen auf eine Plakatierung in der Stadt verzichten wird, in allen vier Stadtteilen seinen Wählern präsentieren und die Ziele und Vorstellungen für die nächsten acht Jahre darlegen. "Dass ich alleine antrete, sehe ich auch als Kompliment für meine bisherige Arbeit an und gehe mit Demut an die neuen Herausforderungen", äußerte sich Felix Geider gegenüber der RNZ. "Überrascht" war er schon, dass zuletzt kein weiterer Bewerber, "auch kein Spaßkandidat", auftauchte. Ein gewisses Maß Erleichterung und Freude sei jedoch - gerade, wenn man sich den polarisierenden Wahlkampf, der kürzlich in der Nachbargemeinde Bad Schönborn stattfand, vor Augen führt - zu verspüren gewesen.

Die erste öffentliche Vorstellung ist bereits am Freitag, 8. März, um 19.30 Uhr in der Östringer Hermann-Kimling-Halle, wie Marc Weckemann, Vorsitzender des Wahlausschusses und Stellvertreter Geiders, bekannt gab. Weitere Termine sind am Montag, 11. März, in der Mehrzweckhalle Odenheim, am Dienstag, 12. März, in Tiefenbach (Kreuzberghalle) sowie am Mittwoch, 13. März, in Eichelberg (Clubhaus des Sportvereins), jeweils um 19.30 Uhr.

Auf seiner Facebook- und Internetseite hat Felix Geider, der im Vorjahr schon sehr früh bekannt gab, dass er erneut zur Bürgermeisterwahl antreten werde, von "zahlreichen positiven Reaktionen" auf seine neuerliche Kandidatur gesprochen. Seit Beginn seiner Amtszeit vor acht Jahren arbeite er zusammen mit dem Gemeinderat, der Verwaltung, den zahlreichen örtlichen Organisationen, Institutionen und Initiativen an einer guten Entwicklung für Östringen, Odenheim, Tiefenbach und Eichelberg. "Gerne werde ich auch in den kommenden acht Jahren meinen Beitrag für eine gute Entwicklung unserer Stadt leisten", so der "Mannschaftssportler" und Handballfan, der mit den Schlagworten "Kompetent - mit Herz - mit Ideen" sein Wahlprogramm vorstellt. Er hoffe auf eine gute Wahlbeteiligung, wobei eine Prognose schwer falle.

Der in Heidelberg geborene, in Östringen aufgewachsene und wohnhafte Felix Geider hat mit seiner Frau Salina zwei Töchter im Alter von vier und sechs Jahren. Der heute 36 Jahre alte Bürgermeister - immer noch einer der jüngsten Verwaltungschefs in der Region - hatte sich im Jahre 2011 gegen den damaligen Amtsinhaber Walter Muth überraschend klar im ersten Wahlgang durchgesetzt. Die "Vielseitigkeit und Faszination" der Bürgermeistertätigkeit in Östringen seien für den einige Zeit auch in Mühlhausen wohnenden Verwaltungschef "unschlagbar". Die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat sei gut, es sei für ihn eine "Ehre und Freude", diese fortsetzen zu dürfen. Geider ("Es gibt nur Herausforderungen, keine Probleme") hatte zuvor bei der Stadt Mannheim als Kämmerer gearbeitet.

Felix Geiders erste Amtszeit endet offiziell am 31. Mai. Der Diplom-Verwaltungswirt mit Schwerpunkt "Wirtschaft und Finanzen" ist auch Fraktionsmitglied der Freien Wähler des Kreistags sowie im Landesvorstand des Gemeindetags von Baden-Württemberg.