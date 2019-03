Östringen. (fsd/of) Man musste im Vorfeld der Bürgermeisterwahl in Östringen kein Hellseher sein, um zu prophezeien, dass Amtsinhaber Felix Geider auch für die nächsten acht Jahre als Verwaltungsoberhaupt wiedergewählt wird.

Der 36-Jährige war der einzige Kandidat um den Bürgermeisterposten in der rund 13.300 Einwohner zählenden Kraichgaustadt. Die fehlende Konkurrenz sah Geier im Vorfeld als Kompliment seiner bisherigen Arbeit an.

In neun Wahlbezirken in der Kernstadt sowie den Ortsteilen Tiefenbach, Eichelberg und Odenheim waren die Bürger aufgerufen ihre Stimme abzugeben. Am Ende begab sich mit 36,13 Prozent nur knapp jeder dritte Wahlberechtigte an die Urne.

"In Anbetracht der momentanen Situation bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden", sagte Geider nachdem die Zahl verkündet wurde. Bereits während des Wahlsonntages sagte der alte und neue Bürgermeister, dass 35 Prozent Beteiligung "in Ordnung" seien.

Ein ausführlicher Bericht folgt.