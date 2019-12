Begeisterten Applaus und Bravorufe erntete der Männerchor der Konkordia Balzfeld für sein Jubiläumskonzert in der Kirche Heilig Kreuz. So klangen die Feiern zum 140-jährigen Bestehen des Vereins mit einem musikalischen Glanzpunkt aus. Foto: Pfeifer

Von Gertraude Zielbauer

Balzfeld. "Es war, als hätt’ der Himmel die Erde still geküsst/dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst’..." So beginnt Joseph von Eichendorffs Gedicht "Mondnacht", eines der schönsten und wohl bekanntesten Beispiele für die Dichtung der Romantik im 19. Jahrhundert. In einem Chorsatz von August Pannen war dieses Werk Teil eines Jubiläums- und Weihnachtskonzerts des Männergesangvereins Konkordia Balzfeld unter dem Titel "Winterimpressionen". Mit dieser Veranstaltung setzten der Chor, ein Extra-Chor aus Sängern der Konkordia und das "Jahreszeiten-Quartett", ein Streicherensemble aus Mannheim, am zweiten Adventssonntag einen beeindruckenden Schlusspunkt hinter ein ereignisreiches Jahr, das der Feier des 140-jährigen Bestehens gewidmet war.

1879, also noch unter dem Einfluss der Spätromantik, haben die Balzfelder ihren Männerchor gegründet und nun besann man sich dessen und widmete einen Großteil des Konzertprogramms musikalischen Werken aus dieser Kunstepoche. "Winter", "Abend" und "Nacht", zentrale Themen im künstlerischen Schaffen der Romantiker, und vorweihnachtliche Chor- und Orchestermusik fügten sich zu einem harmonischen Ganzen, für das der Innenraum der Pfarrkirche Heilig Kreuz, dem Anlass entsprechend stimmungsvoll in farbiges Licht getaucht, der ideale Rahmen war.

Im ersten Teil erklangen neben der schon erwähnten, von Eichendorff getexteten "Mondnacht", der "Abendfrieden" von Rudolf Desch und ein Chorsatz mit gleichem Titel von Franz Schubert. Es folgte als besondere Überraschung die Uraufführung von "Winternacht", einer Komposition des Dirigenten der "Konkordia", Felix Weber. Mit "Weihnachtsfrieden" von Rudolf Kern, "Leise rieselt der Schnee", arrangiert von Gerhard Wind, und je einer Chorfassung der beiden klassischen Weihnachtslieder "Maria durch ein’ Dornwald ging" (Wilhelm Heinrich) und "Es ist ein Ros’ entsprungen" (Waldemar Klink) erfreute der Männerchor sein Publikum mit weihnachtlichen Chorsätzen. Den dritten und letzten Teil beschloss dann ein monumentales Chorwerk von Stephen Adams mit dem Titel "The Holy City", womit die heilige Stadt Jerusalem gemeint ist.

Beim Blick ins Programm dieses musikalischen Spätnachmittags fällt eine vermeintliche "Diskrepanz" ins Auge: Im direkten Anschluss an Wolfgang Amadeus Mozarts Divertimento KV 136, 3. Satz, dargeboten vom Jahreszeiten-Quartett , sang der Chor den amerikanischen Weihnachtsschlager "Jingle Bells" (James Lord Pierpont). Ein Fauxpas? Keineswegs, denn "Divertimento" heißt "Unterhaltung", und so gesehen, passen beide Stücke, wenn auch in unterschiedlichen Epochen entstanden, durchaus zusammen.

Mitglieder des Jahreszeiten-Quartetts sind Michael Herter (Violine I) aus Russland, Jiyoung Park (Violine II) aus Südkorea, Florian Lesemann (Viola) und Chung-Yu Chen (Cello) aus Taiwan. Dieses internationale Ensemble ergänzte die Beiträge des Männerchors mit einfühlsamer Interpretation und homogenem Klang. Neben der Begleitung einiger Chorsätze war eine Fassung für Streicher von Engelbert Humperdincks "Abendfrieden" aus seiner Märchenoper "Hänsel und Gretel" zu hören und dazu der erste und dritte Satz des schon erwähnten Mozart-Divertimentos.

Edna Weber führte charmant und ohne ein Wort zu viel oder zu wenig durchs Programm und gab dabei so manche Anekdote aus der über zwei Jahre dauernden Probezeit zum Besten. So musste der Chor zum Beispiel trotz Sommerhitze die Fenster des Probenraums schließen, um die Bevölkerung nicht zu verunsichern, wenn er im Juli "Leise rieselt der Schnee" sang ...

Mit dem Jubiläums- und Weihnachtskonzert "Winterimpressionen" stellte sich der MGV Konkordia ein überzeugendes Zertifikat in Sachen Stimmkultur aus und bewies damit, dass auch ein aus Amateuren bestehender Männerchor in der Lage ist, feinste Klangnuancen zu unterscheiden. Dies ist in erster Linie dem Chorleiter Felix Weber zu verdanken, der mit Elan, Durchhaltevermögen und professioneller Überzeugungskraft diese außergewöhnliche Leistung erst ermöglichte. Begeisterter Applaus und Bravorufe dankten allen Mitwirkenden für einen Konzertnachmittag, der mit Sicherheit zu den Sternstunden in der Vereinsgeschichte des MGV Konkordia Balzfeld zu zählen ist.