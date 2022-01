Das ehemalige Wasserschloss in Schatthausen ist eines der Wahrzeichen der bis 1972 selbstständigen Gemeinde. Foto: Helmut Pfeifer

Baiertal/Schatthausen. (hds) Selbstständigkeit aufgeben auf der einen Seite, mehr Möglichkeiten erlangen auf der anderen Seite: So erinnert sich der Baiertaler Karl-Heinz Markmann an die Zeit der Eingemeindung vor genau 50 Jahren.

Letztes Jahr erst legte er seine kommunalpolitischen Aktivitäten ad acta, 46 Jahre lang hatte er sich um die Belange von Baiertal und der Gesamtstadt Wiesloch gekümmert. Der CDU-Politiker war davon alleine 40 Jahre als Ortsvorsteher tätig. "Die Eingemeindung war der Startschuss für die Entscheidung, mich noch intensiver mit den lokalen Gegebenheiten zu beschäftigen", blickt Markmann im Gespräch mit der RNZ zurück. Die Sorge so manch eingefleischter Baiertaler war: "Verkauft nicht die Seele von Baiertal!"

Für Markmann selbst ist die damalige Entscheidung eine Art Geben und Nehmen gewesen. "Unter dem Strich würde ich von einem vernünftigen Beschluss sprechen wollen": So sieht er das historische Ereignis mit Abstand. Er erinnert an Gespräche im Vorfeld, so mit Dielheim, ehe es zur Hochzeit mit Wiesloch kam. Entscheidend sei gewesen, dass sich eine überwältigende Mehrheit der Baiertaler Bevölkerung für die Aufgabe der Selbstständigkeit entschieden habe.

Zwei Männer, zwei Meinungen: Werner Philipp (l.) und Karl-Heinz Markmann. Foto: Pfeifer

Er selbst konnte die Fahne seines Stadtteils auch im Wieslocher Gemeinderat hochhalten, in den er 1975 eingezogen war. "Zu jener Zeit war es noch so, dass wir vier CDU-Leute – von insgesamt fünf Vertretern aus Baiertal – in den Gemeinderat nach der Kommunalwahl entsenden konnten", berichtet Markmann, der damals als Regierungsoberinspektor in der Personalabteilung im PZN beschäftigt war. Es sei eine gute Mischung aus Jugend und Erfahrung gewesen.

In der sogenannten "Hochzeits-Geschenkeliste", liebevoll als "Brautgaben" umschrieben, waren viele Punkte aufgenommen worden, auf die Baiertal nicht verzichten wollte. So einiges sei eingelöst worden, das Feuerwehrgerätehaus jedoch habe ein halbes Jahrhundert warten müssen.

Und Markmann erinnert sich auch an gewisse Rivalitäten zwischen Baiertal und Schatthausen: "Wir haben immer mit Argusaugen darauf geschaut, dass der andere, also Schatthausen, nicht mehr abbekommt als wir." Dennoch gibt er sich in seiner Nachbetrachtung eher ausgleichend. Er selbst musste als Gemeinderat nicht nur die Interessen von Baiertal im Blick haben, sondern sich für das Wohl der Gesamtstadt starkmachen. Nicht gepasst hat ihm die Abschaffung der unechten Teilortswahl: "Anschließend waren wir aus unserer Sicht nicht stark genug im Gemeinderat vertreten", sagt Markmann. Allerdings war das Gremium auch verkleinert worden. Sein Fazit zur Eingemeindung: "Es ist vernünftig gelaufen."

Mit mehr Euphorie kommentiert sein Schatthäuser CDU-Weggefährte Werner Philipp die Entscheidung von 1972: "Schatthausen hätte nichts Besseres passieren können", meinte er. Es sei das "Nonplusultra" gewesen. Fast schmunzelnd fügt er hinzu, Wiesloch habe in jener Zeit ja noch Geld in den Kassen gehabt und so konnten die Schulden von Schatthausen leichten Herzens übernommen werden.

Philipp: "Der große Vorteil für uns war, Dinge auf den Weg zu bringen, die wir als selbstständige, kleine Gemeinde niemals alleine hätten stemmen können, ein großer Vorteil für uns." Philipp selbst konnte sich erst einige Jahre später aktiv in die Kommunalpolitik einbringen, er galt als Ratsschreiber für befangen. "Zur Zeit der Eingemeindung befand ich mich gerade auf einem Weiterbildungskurs für den gehobenen Dienst in Karlsruhe." Sein Fazit: "Alle haben profitiert, aber nicht nur wir, sondern auch Wiesloch, denn man wurde Große Kreisstadt."