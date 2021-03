Von Sophia Stoye

Baiertal. Vergangene Woche schloss die Letzenberg-Apotheke in Malsch. Auch die Sparkassenfiliale wird es in dem kleinen Ort bald nicht mehr geben. Nun verliert auch Baiertal eine wichtige Einrichtung: Schon zum Ende des Monats schließt die Filiale der Deutschen Post, die bisher im dortigen Kinder-Secondhand-Laden integriert war. Denn der Inhaber des Kleidungsgeschäfts wechselt. Aktuell sind Verwaltung und Post auf der Suche nach einer Nachfolge. Als Zwischenlösung wurde eine Notfiliale im dortigen Rewe-Markt errichtet.

Das Problem dabei: Der neue Inhaber des Ladens hat noch keine Erfahrung mit dem Betreiben einer Poststelle und möchte deshalb die bisherige Filiale nicht mehr weiterführen. Das teilte Marc Mombauer, Pressesprecher der Deutschen Post, auf RNZ-Anfrage am gestrigen Dienstag mit.

"Dennoch wird es auf jeden Fall weiterhin eine Filiale in Wiesloch-Baiertal geben", versicherte er. Allerdings sei man neben einem geeigneten Betreiber nun auch auf der Suche nach passenden Räumlichkeiten für eine Zweigstelle der Post. Dort wolle man gegebenenfalls mit eigenem Personal entsprechende Dienstleistungen anbieten, sofern sich niemand anderes für diese Aufgaben finden lässt.

Solche Interimsfilialen sind nach Angaben Mombauers für Kundinnen und Kunden sowie für das Personal keine ideale Lösung, da sie meist nicht wirtschaftlich betrieben werden können. "Und sie können auch nicht die Öffnungszeiten gewähren, die eine von einem Einzelhändler in seinem Geschäft betriebene Filiale bieten kann", so der Pressesprecher.

Dennoch ist die Deutsche Post zu solchen Interimsfilialen rechtlich verpflichtet: "Nach den für uns geltenden Vorgaben müssen wir in selbstständigen Gemeinden und Ortsteilen mit mehr als 2000 Einwohnerinnen und Einwohnern eine stationäre Poststelle betreiben, also auch in Wiesloch-Baiertal", erklärte Pressesprecher Mombauer. Zudem müsse in größeren Gebieten, die dicht bebaut sind, gewährleistet sein, dass eine Postfiliale in einer Entfernung von maximal zwei Kilometern erreichbar ist. Weil die Baiertaler Poststelle bereits zum 29. März schließt, arbeitet die Ortsverwaltung auf Hochtouren, eine Alternative zu finden. "Aber die Mühlen mahlen sehr langsam – gerade in Corona-Zeiten", sagte Ortsvorsteher Michael Glaser, dessen Wahl in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch endgültig bestätigt wird.

Deshalb geht er davon aus, dass sich in den nächsten zwei bis drei Wochen noch keine Lösung abzeichnen wird. "Bis dahin gibt es gerade im Rewe-Markt die Möglichkeit, bei der Deutschen Post Pakete abzugeben", so Glaser. Dort habe man aber nicht die Kapazitäten, einen regulären Betrieb zu gewährleisten.

Parallel zu diesem Notbetrieb führt die Verwaltung Verhandlungen mit der Post. "Vielleicht wird eine Filiale in einem öffentlichen Gebäude errichtet", schildert Glaser, "dafür käme zum Beispiel ein Raum im Bürgerhaus in Frage". Gleichzeitig sei man aber auch mit privaten Immobilieneigentümern in Kontakt. Abgesehen davon suchen Post und Verwaltung noch nach einem Betreiber oder einer Betreiberin. "Eine Tendenz, welche Lösung wir anstreben, zeichnet sich noch nicht ab", so der Ortsvorsteher. Der Inhaberwechsel des Kinder-Secondhand-Ladens hat nach Angaben der derzeitigen Betreiberin einen ganz aktuellen Grund, das Geschäft aufzugeben. "Das ganze Auf und Ab während der Corona-Krise macht mich krank", sagte sie und ergänzte: "Ich fühle mich allein gelassen und habe einfach keine Kraft mehr, den Laden weiterzuführen."