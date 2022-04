Baiertal. (aham) Melissa Turan aus Baiertal hat weiterhin Chancen, die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) zu gewinnen. Am morgigen Samstag, 9. April, wird ab 20.15 Uhr der letzte Teil des sogenannten "Auslands-Recalls" der RTL-Sendung ausgestrahlt. Dieser wurde bereits letzten Sommer in der Region Apulien im Stiefelabsatz Italiens aufgezeichnet. Die letzten verbliebenen zwölf Kandidaten kämpfen in dieser Folge um den Einzug in die Live-Shows.

Wenn sie am Samstag weiter kommt, zählt Turan zu den zehn besten Teilnehmern der diesjährigen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar". Für die Aussicht, der nächste "Superstar" zu werden, hat die 24-Jährige auch extra ihre Karriere als Kosmetikerin auf Eis gelegt.

Dass sie das Zeug dazu hat, will Melissa Turan am Samstag mit dem 2010 erschienen R’n’B-Lied "Do It Like A Dude" von Jessie J beweisen. Das Lied singt die Deutschtürkin vor der traumhaften Kulisse des antiken Amphitheaters inmitten der süditalienischen Barockstadt Lecce. Ob sie es in die Live-Shows schafft, darüber entscheidet die Jury mit Schlagersänger und Moderator Florian Silbereisen, der niederländischen Sängerin Ilse DeLange und dem international erfolgreichen Musikproduzenten Toby Gad.