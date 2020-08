Drei verschiedene Apfelsorten baut der Betrieb der Familie Filsinger vom Hofladen „Obstwiesen Filsinger“ an. Ihr Angebot stammt aus rein biolologisch-ökologischem Anbau. Foto: Agnieszka Dorn

Von Agnieszka Dorn

Baiertal. Inmitten von idyllischen Obsthängen liegt der Familienbetrieb "Obstwiesen Filsinger" in Wieslochs Ortsteil Baiertal. An etwa 50.000 Bäumen wachsen jährlich 300 bis 400 Tonnen Äpfel aus rein biologischem Anbau. Das bringt mit sich, dass nicht alle für den menschlichen Verzehr geeignet sind oder sonst weiterverarbeitet werden können. "Die sortieren wir natürlich aus", sagt Jochen Filsinger, Inhaber des Betriebs. Was hier wächst, entspricht Bio- und Naturlandrichtlinien und ist im Hofladen erhältlich.

> Was gibt es hier? Obstwiesen Filsinger bietet Äpfel aus eigenem Bio-Anbau an, die Apfelsorten sind Delbard, (süß-säuerlich), Deljonca und Barbarossa (beide säuerlich). Zudem gibt es ein Bio-Saftsortiment aus Tafel- oder Streuobst sowie Apfel-Johannisbeer-Saft, Apfel-Maracuja-Saft und Birnensaft. Im Umkreis von etwa 50 Kilometern kann man die Produkte zudem im Bio-Fachhandel erwerben. Außerdem verarbeitet der Betrieb, geführt von Jochen Filsinger, mittels einer speziellen großen Saftmaschine an Privatpersonen Äpfel, Birnen und Quitten zu naturtrüben Säften.

> Was ist das Besondere? Der rein biologisch-ökologische Anbau, bei dem es nicht zugelassen ist, synthetische Pflanzenschutzmittel oder Dünger zu verwenden. Der Boden wird unter den Obstbäumen mit einer Hackmaschine frei von Bewuchs gehalten – daran erkennt man ökologisch bewirtschaftete Apfelanlagen. Entlang der Obstplantagen hat Familie Filsinger zudem Sträucher und Blühstreifen als Lebensraum für Insekten und Pflanzen geschaffen.

> Die Geschichte des Hofladens: Im Jahr 1974 erwarb Kurt Filsinger mit seiner Frau den Obstbaubetrieb und erweiterte ihn bis 1992 auf etwa sieben Hektar Fläche. Zuvor war hier eine seit 1962 genossenschaftlich geführte Obstanlage für Tafelobst. Zunächst belieferte der Betrieb Großmärkte, später und bis zum heutigen Tag konzentrierte er sich auf regionale Lieferanten und den regionalen Einzelhandel. 2009 übernahm dann Jochen Filsinger mit seiner Frau Ute den Betrieb. Im Jahr 2003 fing Familie Filsinger an, zunächst auf einem Hektar Fläche Bioäpfel anzubauen, 2015 wurde der Betrieb dann komplett auf biologischen Anbau angemeldet, seit 2016 ist es ein reiner Naturland-Betrieb und seit 2017 ein anerkannter Öko-Betrieb. Momentan werden 13 Hektar im Obstanbau bewirtschaftet, die Feldfrüchte auf 55 Hektar Ackerbau verwendet Familie Filsinger hauptsächlich als Futtermittel.

> Anfahrt und Umfeld: Der Hofladen von "Obstwiesen Filsinger" ist im Klingenbruchhof 1 in Baiertal. Interessierte erreichen ihn über dei B 45 nach Hoffenheim oder durch die Ortsmitte über eine Brücke, rechts der Straße und anschließend den Schildern folgend. Der Hof befindet sich ein Kilometer nach Ortsende rechts. In der Umgebung gibt es inmitten schöner Natur tolle Wanderwege. Außerdem lädt der Hohenhardter Hof zu einer Partie Golf ein.

> Öffnungszeiten: Freitags von 8 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 12 Uhr nur für Warenabholung.