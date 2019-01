Bad Schönborn. (of) Mit dem 43-jährigen Holger Seufert wirft ein vierter Kandidat seinen Hut im Rennen um den Bürgermeisterposten in der Bädergemeinde Bad Schönborn in den Ring. Der gelernte Heizungs- und Klimatechniker der als Immobilienmakler, Industriekaufmann und Hausverwalter tätig ist, gab seine Bewerbungsunterlagen "auf den letzten Drücker" ab, geht als parteiloser Kandidat ins Rennen und stellt sich mit den Schwerpunktthemen "Ortskernsanierung und Ortsumgehung", "Kindergartenneubau", "Allgemeine Attraktivitätssteigerung in der Kommune" und "Baulücken schließen" der Herausforderung.

Seufert stammt aus Eggenstein-Leopoldshafen, wohnt seit 2015 in Bad Schönborn, ist geschieden und hat drei Kinder im Alter von 11, 15 und 18 Jahren. Er ist zudem Mitglied im Sportausschuss der SRH Heidelberg und im Gesellenprüfungsausschuss der Handwerkskammer Karlsruhe.

Unterdessen haben erste Plakat-Scharmützel im Kurort für Aufregung bei einigen Menschen gesorgt. Nachdem der Gemeindewahlausschuss am Dienstagabend die Zulässigkeit der eingegangenen Bewerbungsunterlagen geprüft hatte, hatten sich noch in der Nacht erste Wahlhelfer an die Plakatierung im Ort gemacht, was nach Einschätzung mancher einem Frühstart gleichkommt. "Trotz des schnellen Vorpreschens der CDU hoffen wir auf einen fairen Wahlkampf", verkünden die Jusos Bad Schönborn in den sozialen Medien.

Neben dem amtierenden Bürgermeister Klaus Detlev Huge (SPD) gehen die von der CDU unterstützte Sybille Klett und der parteilose Christian Kerti sowie Holger Seufert ins Rennen. Die Bürgermeisterwahl findet am Sonntag, 3. Februar, statt. Ein eventuell notwendiger zweiter Urnengang ist auf den 17. Februar terminiert.