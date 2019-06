Bad Schönborn. (pol/dpa/rl) In seiner Werkstatt-Garage in Langenbrücken niedergeschlagen wurde eine 34 Jahre alter Mann in der Nacht zum Donnerstag. Laut Polizeibericht waren der 34-Jährige und sein 20-jähriger Freund gegen 3 Uhr früh dabei den Motor an einem Auto auszutauschen. Der 20-Jährige hatte die Garage für insgesamt etwa 20 Minuten verlassen, als währenddessen zwei Männer eindrangen und den 34-Jährigen brutal zusammenschlugen. Dabei sollen sie mit einem Werkzeug zugeschlagen haben. Das Opfer erlitt dabei lebensbedrohliche Kopfverletzungen.

Als der 20-Jährige zurückkehrte, sah er offenbar noch, wie die Täter davonliefen. Näher beschreiben konnte er sie nicht. Der lebensgefährlich verletzte 34-Jährige kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik. Mittlerweile schwebe er laut Polizei jedoch nicht mehr in Lebensgefahr.

Die sofort eingeleitete Fahndung, an der auch ein Polizei-Hubschrauber beteiligt war, erbrachte noch keine Hinweise. In einer unmittelbar benachbarten Firma waren vermutlich dieselben Täter eingebrochen. Ob sie etwas stahlen, ist noch unklar. Ebenso unklar sei bisher, warum die Täter den 34-Jährigen beinahe totgeschlagen haben, teilte die Polizei.

Beim Kriminalkommissariat Bruchsal wurde noch am Freitag eine zwölfköpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet. Sachdienliche Hinweise erbittet der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der 0721/6660.

Update: Freitag, 21. Juni 2019, 19.20 Uhr