Von Hans-Joachim Of

Bad Schönborn. Bürgermeister Klaus Detlev Huge erinnert sich noch ganz genau. "Am 11. November 2015 wurde hier im Beisein von Alexander Bonde, dem damaligen Landesminister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, der Spatenstich gesetzt".

Nachdem jetzt der dritte Bauabschnitt nahezu vollendet ist, soll am 19. September um 17 Uhr der neue Sole-Aktiv-Park Bad Schönborn offiziell eingeweiht werden. Klaus Heinzmann, Leiter der Tourist-Information in der Kurgemeinde, sprach im Rahmen eines Presserundgangs über das 4,5 Hektar große Gelände an der Waldparkstraße von einem "Meilenstein in der touristischen Entwicklung Bad Schönborns".

Vor sechs Jahren hatte er das Gesamtkonzept "Bad Schönborn 2025" erarbeitet, um den Ort für Gäste noch attraktiver zu machen und sich deutschlandweit als Gesundheitsgemeinde zu positionieren und eröffnete gegenüber der RNZ: "Schon jetzt erfreut sich der Park großer Beliebtheit und ist ein beliebtes Ausflugsziel geworden. Mit seinen vielen Attraktionen bietet er Jung und Alt interessante Highlights und abwechslungsreiche Aktivitäten."

Nach den ersten Abschnitten "Barfußpark", "Biergarten" und "Bewegungsparcours" sowie einem "Wasserspielplatz" wurde ihm zufolge jetzt der Kursee von Schlamm befreit, natürliche Filter sorgen für eine "hervorragende Wasserqualität". In Kürze werden farbige Fontänen einen Blickfang bieten.

Gerade die Sanierung des weitläufigen Sees mit Sträuchern und Ruhezonen am Ufer sei sehr aufwendig gewesen, doch das Ergebnis könne sich, wie auch der schöne Philosophenweg mit altem Baumbestand, sehen lassen, so Heinzmann. Besonderheiten sind der Farbgarten sowie der Geschmacks- und Sinnesgarten mit 15 Duftkübeln und thematisch bepflanzten Kräuterhochbeeten.

Hinzu kommt ein Klanggarten mit Summloch und verschiedenen Möglichkeiten, Klänge und Töne zu erzeugen. Hier haben Landschaftsarchitektin Julia Samaan und Ernährungsexpertin Ute Müller vom Thermarium Bad Schönborn Können und Wissen eingebracht. Alles sei nach Plan gelaufen und die Beteiligten hätten sich optimal eingebracht.

"Wir sind glücklich, dass wir die Neugestaltung, für die das Land im Zug des Tourismus-Infrastrukturprogramms als Zuschuss 970.000 Euro gewährte, abschließen können", freute sich Klaus Heinzmann. 1,6 Millionen Euro musste die Doppelgemeinde an Eigenmitteln aufbringen. Demnächst und abschließend wird ein interaktives Info-System an den einzelnen Stationen installiert. Zukünftig soll ein Erlebnisweg "von der Quelle bis zum Sole-Park" die Bädergemeinde noch attraktiver machen.

"Wir sehen die Neu- und Umgestaltung der Gesamtanlage, die zuvor ein eher schmuckloser Durchgangspark war, auch als Wirtschaftsförderung und möchten, dass Menschen aller Generationen nach Bad Schönborn und in den Erlebnispark kommen mit dem Ziel, länger zu bleiben", so Klaus Detlev Huge.