Erwin Holzer hat den Eingang zum „Roten Brunnen“ in Mingolsheim wieder entdeckt und freigelegt. Foto: Of

Bad Schönborn. (of) Der mysteriöse "Rote Brunnen" im Bad Schönborner Ortsteil Mingolsheim war lange in Vergessenheit geraten. Doch jetzt ist er aus seinem Dornröschenschlaf geweckt worden. Erwin Holzer, Vorsitzender des "Arbeitskreis Heimat, Natur und Umwelt Bad Schönborn" (AHNU), hat den Zugang zum Brunnen kürzlich wieder entdeckt und den Weg dahin freigeräumt.

Der Brunnen versorgte einst Schloss Kislau. Auch dort gab es einen Brunnen, doch das „Rote Wasser“ war qualitativ besser. Foto: Of

Der Brunnen war einst eine wichtige Trinkwasserversorgung für das Schloss Kislau. Dort, wo heute eine Außenstelle der Justizvollzugsanstalt Bruchsal ist, weilte einst der der Fürstbischof von Speyer. 1721 hatte er sich zwischen Mingolsheim und Kronau ein Jagdschloss im barocken Stil errichten lassen. Eine Wasserleitung zum Schloss ist bereits auf einer alten Karte aus dem Jahre 1732 eingezeichnet, ebenso eine Schwefelwasserleitung aus Langenbrücken, weiß Holzer. Der Zugang zum "Roten Brunnen" befindet sich rund 500 Meter von der Schlossanlage entfernt an einem Hang hinter Bäumen und Sträuchern. "Der aus rotem Sandstein gefasste Brunnenstock wurde in den Jahrhunderten seines Bestehens mehrmals erneuert, zuletzt 1921", berichtet Holzer, der als Hobbymusiker auch als "Erwin vom Creichgowe" bekannt ist.

Früher versperrte wohl eine Holztüre den Zugang zu dem etwa zwei Meter hohen und vier Meter tiefen Brunnenstock, wie man an entsprechenden Vertiefungen erkennen kann. "Als Kinder haben wir dort oft gespielt, sind allerdings nicht hinab gestiegen, da es Ringelnattern gab", erinnert sich Holzer.

Im Ort gibt es zwar eine "Rote Brunnen-Straße", doch der "Rote Brunnen" befindet sich abseits des Weges. Eigentlich sind es sogar zwei, nur wenige Meter voneinander entfernte Brunnenstöcke. In ein zweites, tiefes Brunnenhaus kann man sogar hinabsteigen, doch aus Gründen der Sicherheit ist es mit einer schweren Eisenklappe und Vorhängeschloss versperrt.

Während der eine Brunnenstock nahezu versiegt ist, schüttet der zweite noch Wasser – allerdings erheblich weniger als noch vor Jahrzehnten.

Auch Ortshistoriker und Landeskundler Herbert Göbel vom Heimatverein Bad Schönborn kennt den Brunnen. Der promovierte Volkswirt hat vor vier Jahren zusammen mit Rudolf Schmich die Ortschronik verfasst und berichtet, dass Schloss Kislau zudem auch noch einen eigenen Brunnen innerhalb der Anlage hatte. Das Trinkwasser aus dem "Roten Brunnen" sei jedoch von besserer Qualität gewesen.

Schließlich kann auch Helmut Christ von den Naturfreunden Bad Mingolsheim etwas zur Brunnengeschichte beitragen und merkt an: "Früher floss das Wasser in einer V-förmigen Holzleitung überirdisch in Richtung Kislau." Heute fließt das Quellwasser unter der Erde zunächst in einen nahen Teich und versickert danach in einem Wiesengelände.