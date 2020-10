Von Klara Gaßner

Bad Schönborn. Auch nach der Sommerpause sieht sich der Bad Schönborner Bürgermeister Klaus Detlev Huge großer Kritik ausgesetzt: Der Bau eines Erdwalls, geahndet als "illegale Abfallentsorgung" entlang der B292, sorgte in den zurückliegenden Monaten für viel Aufsehen. Nur einige Wochen später dann ein erneuter Alleingang des Bürgermeisters: Um die coronakonforme Nutzung des Ratssaals für den Gemeinderat gewährleisten zu können, ließ Huge den großen Ratstisch der Gemeinde zersägen und den Saal mit alten Tischen und Stühlen ausstatten.

Der Unmut, den diese Aktionen im Gemeinderat sowie bei Bürgern auslöste, war auch in der Sitzung des Gremiums am Dienstag deutlich spürbar. In der Bürgerfragestunde war von einem "Schlag ins Gesicht", einer "tiefen Kränkung" und "mutwilliger Zerstörung" die Rede. Ein Vorschlag wurde laut, dass Bürgermeister Klaus Detlev Huge selbst den entstandenen Schaden durch die Beseitigung des Ratstisches begleichen solle. Es könne nicht sein, so hieß es, "dass die Bürger Ihre Zerstörung bezahlen." Bürgermeister Huge informierte daraufhin, dass die Neumöblierung des Ratssaals im diesjährigen Haushaltsplan nicht vorgesehen sei, man werde "zu gegebener Zeit entscheiden, wie man den Ratssaal neu gestaltet."

Auch von Seiten des Gemeinderates wurde der zersägte Ratstisch zum Anlass genommen, sich zu den Geschehnissen der vergangenen Wochen zu äußern. Christian Kerti von der Unabhängigen Bürgerliste und stellvertretender Bürgermeister verlas eine persönliche Stellungnahme, in der er die Zerstörung des Ratstisches scharf kritisierte. Vor allem die symbolische Wirkung des runden Tisches, an dem sich alle Ratsmitglieder anschauen und auf einer Augenhöhe diskutieren konnten, fehle ihm. "Hätten Sie nicht alleine gehandelt, hätten wir gemeinsam sicher eine bessere Lösung für das Problem gefunden", so Christian Kerti. Bürgermeister Huge äußerte sich nicht zu der Stellungnahme und ging direkt zum nächsten Tagesordnungspunkt über.

Der Wall beschäftigte die Ratsmitglieder jedoch noch weiter. Huge habe zwar die Kosten für die Beseitigung des Walls selbst getragen, jedoch verursachten auch die Aufschüttung und die Bepflanzung des Walls Kosten. Die CDU-Fraktion stellte einen Antrag, mit dem offene Fragen im Bezug auf die sonstigen finanziellen Aufwendungen für den Erdhügel entlang der B292 geklärt werden sollen. Die Gemeinderäte riefen Huge zur vollständigen Transparenz auf und forderten eine Offenlegung der Kosten: "Tun Sie uns den Gefallen und klären Sie das auf", mahnte Miro Pivac, Fraktionsvorsitzender der Unabhängigen Bürgerliste. Auch Ulrich Haßfeld, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, fand harte Worte: "Sie haben das zu verantworten. Machen Sie es transparent." Maximilian Leitzig von der Jungen Liste sprach derweil von einem gebrochenen Vertrauensverhältnis zwischen Bürgermeister und Gemeinderat: "Sprechen Sie es mit uns ab. Dafür sind wir doch hier", appellierte er an Huge. Der Bürgermeister entschuldigte sich daraufhin beim Gemeinderat und den anwesenden Bürgern und verlas eine schon einmal veröffentlichte Entschuldigung, in der er betonte "einen gravierenden Fehler" begangen zu haben, mit dem er "dem Ruf Bad Schönborns" geschadet hätte. Es sei ein guter Zweck gewesen, jedoch habe er die falschen Mittel gewählt.

Im Übrigen war man bemüht, die Sacharbeit, trotz des politischen Sommergewitters, nicht zu vergessen: Der Rat informierte sich über eine vom Bad Schönborner Jung-Unternehmen "Jaimo Solution - Stage" angebotene Online-Plattform für datenschutzgerechte Informationen. Außerdem waren drei Bebauungspläne zu ändern oder neu aufzustellen. Überdies wurde das Projekt eines neuen Waldkindergartens für Bad Schönborn weiter besprochen, wobei man besonders über die Aufnahme von Kindern aus fremden Kommunen diskutierte. Und ein weiteres Problem plagt die Kommunalpolitik, wie sich bei der Finanzprüfung der Jahre 2013 bis 2017 zeigte, von der die Ratsmitglieder in der Sitzung unterrichtet wurden: Mingolsheim bezieht eine unterdurchschnittliche Gewerbesteuer, hat dabei jedoch hohe Personalkosten.

"Die Stimmung ist schon angespannt. Es ist das Porzellan geflogen", beschrieb Daniel Molk, Antragsteller und Vorsitzender der CDU-Fraktion, das Klima im Gemeinderat. Das Gemeinderatsleben sei ein bisschen wie eine Ehe, zieht er den Vergleich – da streite man sich eben auch mal. Von Bürgermeister Huge erwartete er nun lückenlose Transparenz und Offenheit: "Dann werden wir mal sehen, was dann dabei raus kommt."