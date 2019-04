Ilay Elmkies (Bild oben, vordere Reihe, Mitte) mit der U 19 der TSG Hoffenheim, die kürzlich in der UEFA Youth League Real Madrid besiegte und mit Dr. Esther Graf (li.), Hoffenheims Fan-Beauftragtem Mike Diehl und Angelika Messmer auf der Bühne. Fotos: Of

Von Hans-Joachim Of

Bad Schönborn. Welche Kraft hat der Fußball im Kampf gegen Ausgrenzung? Mit dieser Frage beschäftigten sich in dieser Woche engagierte Menschen bei einer Veranstaltung, die in der Aula der Michael-Ende-Gemeinschaftsschule Bad Schönborn über die Bühne ging und zu der der Verein "Lernort Zivilcourage und Widerstand" (LZW) in Kooperation mit der TSG Hoffenheim-Akademie und der Agentur für jüdische Kultur Altenburg & Graf Mannheim, eingeladen hatte.

Nach der Einführung durch die stellvertretende LZW-Vorsitzende Angelika Messmer, Gemeinderätin in Bad Schönborn und an der Universität Heidelberg tätig, referierte die promovierte Judaistin und Kunsthistorikerin Esther Graf aus Mannheim über das Thema "Rausgekickt. Beteiligung und Ausgrenzung von Juden im deutschen Fußball".

Die praktizierende Jüdin gab zunächst einen Überblick zu den Anfängen und zur Geschichte des Fußballs mit den späteren "Helden von Bern" und Namen wie Sepp Herberger, Fritz Walter oder Helmut Rahn, "die heute nicht nur den Fußballfans leicht über die Lippen gehen". Viele jüdische Fußballer, Funktionäre und Vereine hingegen seien heute fast vergessen. Bei einem Blick zurück werde jedoch deutlich, dass Juden vor allem im 20. Jahrhundert die Entwicklung des Fußballs in Deutschland entscheidend mitprägten.

Juden prägten den Fußball mit

So zählten die Brüder Fred und Gus Manning, Söhne einer jüdischen Familie, zu den Gründungsmitgliedern des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) im Jahr 1900. Gus Manning war beim Freiburger FC drei Jahre zuvor zum ersten Vorsitzenden gewählt worden. Der Visionär Walther Bensemann, der 1889 in Karlsruhe den ersten süddeutschen Fußballverein überhaupt gründete, sei maßgeblich beteiligt gewesen, dass in Baden und Württemberg schon früh Hochburgen des deutschen Fußballs entstanden.

Der erste jüdische Nationalspieler Gottfried Fuchs (der 1912 beim legendären Länderspiel gegen Russland zehn Tore schoss und für Menschlichkeit und Toleranz bekannt war), Julius Hirsch - 1943 im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau ermordet - oder der Münchener Kaufmann Kurt Landauer, Vereinspräsident des FC Bayern München und 1939 in die Schweiz emigriert, sind weitere große Namen. Der stets liberale und weltoffene FC Bayern sei, so Graf in ihren mit viel Beifall aufgenommenen Ausführungen, während der Nazizeit bei NS-Politikern relativ unbeliebt gewesen und als "Judenclub" in Misskredit gestanden. Antisemitische Vorfälle und Attacken, wie sie 1932 das Hetzblatt "Der Stürmer" über Nürnbergs ungarischen Trainer Jenö Konrad schrieb ("Ein Jude ist als wahrer Sportsmann nicht denkbar. Er ist nicht dazu gebaut mit seiner abnormen und missratenen Gestalt"), zeugten von der damaligen schlimmen Zeit.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wirkten noch alte Nazi-Traditionen in die neue Bundesrepublik hinein, doch der Fußball sollte fortan als "Brücke zur Verständigung" dienen. In den 1970er Jahren wurde Uwe Klimaschefski Trainer beim israelischen Club Hapoel Haifa. Lothar Matthäus folgte 2008 bei Maccabi Netanja. Frauen wie Sanith Shenar oder Männer wie Almog Cohen spielen oder spielten später in der deutschen Bundesliga. "Zahlreiche der inzwischen mehr als 75 Städtepartnerschaften entstanden auf dem grünen Rasen und zeigen die Kraft des Sports", so Dr. Esther Graf, die mit einem völkerverbindenden Zitat des deutschen Autors Dietrich Schulze-Marmeling schloss. Er schreibt in seinem Fußball-Buch: "Kein anderer Sport wurde so populär, groß und erfolgreich wie der Fußball. Die Sprache des Fußballs ist universell. Jeder kennt und beherrscht sie. Fußball ist das einzige Sportspiel, das von sich behaupten kann, eine globale Angelegenheit zu sein."

In der Folge bat Dr. Esther Graf zusammen mit dem Hoffenheimer Stadionsprecher und Fan-Beauftragten Mike Diehl den zur Veranstaltung eingeladenen jungen Fußballer Ilay Elmkies auf die Bühne. Im Rahmen eines informativen Interviews sprachen sie mit einem sympathischen Sportler über dessen Erfahrungen in Deutschland und in seinem Heimatland Israel. Elmkies, vor kurzer Zeit 19 Jahre alt gewordener, hoffnungsvoller Mittelfeldspieler im erfolgreichen U 19-Team der TSG Hoffenheim, lebt seit 2015 mit seinem Vater David im Kraichgau. Er besuchte bis vor Kurzem die Albert-Schweitzer-Schule in Sinsheim, machte seinen Realschulabschluss - und steht mit seiner Mannschaft in der U 19-Bundesliga, zusammen mit Bayern München, aktuell auf dem dritten Tabellenplatz. In der UEFA Youth League sorgten die jungen Fußballer kürzlich für Furore, als sie im Viertelfinale sogar Real Madrid besiegten.

Die Geschichte weitertragen

Ilay Elmkies ("Mein Traum ist es, Profi in der Fußball-Bundesliga zu werden. Vorbild ist Andres Iniesta vom FC Barcelona") ist israelischer Jugend-Nationalspieler und kickte zuvor bei Maccabi Haifa. Er hatte sich, als er vor vier Jahren mit seinem Vater in die Region kam, mit dem Schicksal der Hoffenheimer Juden und einer besonderen Familiengeschichte auseinandergesetzt und ist auch als Sprecher im bewegenden Film "Zachor: Erinnere dich!" zu erleben. Der Film erzählt die Geschichte des aus Hoffenheim vertriebenen jüdischen Brüderpaares und der Holocaust-Überlebenden Menachem und Fred, einst Heinz und Manfred Mayer. "Das alles hat mich sehr bewegt und betroffen gemacht. Schrecklich, unfassbar und nicht vorstellbar, was damals passierte", so Elmkies, der weiter ausführt: "Ich habe das Gefühl, dass ich die Geschichte der beiden weitertragen muss."

Eingangs hatten Bad Schönborns Bürgermeister Klaus Detlev Huge ("Die Würde des Menschen ist unantastbar") sowie Schulleiter Mathias Kretschmar die Besucher, darunter Schüler mit Lehrkräften an der Einrichtung, begrüßt und willkommen geheißen.