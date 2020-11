B3 bei Malsch. (pol/rl) Zu einem schweren Auffahrunfall kam es auf der Kreuzung an der Raststätte Uhlandshöhe am Donnerstag. Laut Polizeibericht war ein 83-jähriger KIA-Fahrer auf der Bundesstraße B3 in Richtung Karlsruhe unterwegs. An der Kreuzung mit der Landesstraße L546 (Malsch-Rot) hatte gegen 10.15 Uhr ein 26-jähriger Opel-Fahrer vor einer roten Ampel angehalten. Als die Ampel auf grün schaltete, fuhr der heranfahrende KIA offenbar ungebremst in den noch stehenden Opel.

Ein Notarzt wurde per Rettungshubschrauber an die Unfallstelle geflogen und sorgte für die medizinische Erstversorgung. Danach kamen die beiden Fahrer per Rettungswagen in eine Klinik nach Heidelberg. Beide Autos wurden abgeschleppt, der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

Während der Landung des Rettungshubschraubers war die L546 kurzzeitig gesperrt.