Aus Bürgermeister Dr. Alexander Egers Händen erhielt Wilhelm Mertel (Mitte, mit seiner Frau Marianne) die Bürgermedaille in Gold. Foto: Theo Vetter

St. Leon-Rot. (tore) Über 30 Jahre hinweg koordinierte er die Arbeit der katholischen Kindergärten in St. Leon, anfangs noch zwei Einrichtungen, bis 1997 mit dem Kinderhaus St. Nikolaus eine dritte hinzukam: Wilhelm Mertel hat für sein ehrenamtliches Engagement als Kindergartenbeauftragter jetzt die Bürgermedaille in Gold erhalten

"Das ist eine Riesenaufgabe geworden heute", meinte Bürgermeister Dr. Alexander Eger anerkennend im Rahmen der Feierstunde. Die "ganz wichtige Aufgabe" des Kindergartenbeauftragten hatte viele Facetten, vor allem die Betreuung der Liegenschaften: Zahlreiche bauliche Erweiterungen der Bestandsgebäude betreute Mertel im Laufe der Jahre, ebenso wie immer wieder notwendig werdende Sanierungen und Reparaturen. Aber auch die Aushandlung von Verträgen und zahlreiche Aufgaben im organisatorisch-administrativen Bereich fielen in seinen Zuständigkeitsbereich. "Gerade die letzten Jahre waren dabei sehr spannend", so Eger. Zahlreiche Veränderungen wie die Erweiterung der Ganztagsbetreuung oder anderer Betreuungsformen entfalteten eine große Dynamik in Struktur und Aufbau der Betreuungseinrichtungen. "Ich war erst mal überrascht und sprachlos, als ich erfuhr, dass ich geehrt werden soll und bedanke mich dafür sehr herzlich", erklärte Wilhelm Mertel.