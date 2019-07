Verabschiedung in Rauenbergs Gemeinderat, von links: die scheidenden Stadträte Jürgen Abt, Hermann Brand, Rolf Becker, Elke Uhrig, Jürgen Steger, Dr. Susanne Snoj, Gregor Wipfler, Alexandra Klefenz, Bürgermeister Peter Seithel sowie Harald Schäffner. Foto: Pfeifer

Rauenberg. (oé) Ein letztes Mal kam der alte Gemeinderat zusammen, um seine ausscheidenden Mitglieder zu verabschieden und langjährige Stadträte zu ehren. Bürgermeister Peter Seithel nutzte die Gelegenheit, um die Leistungen des gesamten Gremiums in den vergangenen fünf Jahren zu würdigen, in persönlichen Worten den ausscheidenden Ratsmitgliedern zu danken und die Ehrungen für besondere Verdienste vorzunehmen.

Es sei ein "Abend für die Ortsgeschichte", meinte der Bürgermeister einleitend und unterstrich dabei die Bedeutung des Gemeinderats als "Hauptorgan der Gemeinde" und politische Vertretung der Bürgerschaft. Dabei werde oft vergessen, dass es sich ja um ein Ehrenamt handele, das mitunter aufreibend sein könne, aber auch einiges zurückgebe, weil sich hier Maßgebliches und Wertvolles bewegen lasse. Der Rathaus-Chef bedankte sich für das "faire und konstruktive" Miteinander im Gremium und zog eine "ausgesprochen positive" Bilanz von dessen Arbeit, gerade im Hinblick auf die zuletzt schwierige Haushaltslage der Stadt. Jeder habe sein Mandat "vorbildlich und zum Wohle unserer Bürger ausgefüllt", sagte Seithel.

Mit den Wahlen vom 26. Mai sind insgesamt zehn Gemeinderäte aus dem Gremium ausgeschieden, sei es, weil sie nicht mehr kandidiert hatten, oder, weil sie nicht wiedergewählt worden waren. In jedem Falle bedeute dies eine "persönliche Veränderung", betonte der Bürgermeister und dankte jedem persönlich mit einem Präsent, dass er "Wissen und Erfahrung" eingebracht habe.

15 Jahre gehörte Lieselotte Honeck dem Gremium an, Alexandra Klefenz war seit 2014 dabei, Harald Schäffner seit 2009. Dr. Susanne Snoj war 2014 gewählt worden, Jürgen Steger war 2016 nachgerückt, bei Gregor Wipfler war dies 2018 der Fall gewesen. Sie alle gehören der CDU an. Zwei "Urgesteine" schieden bei den Freien Wählern aus dem Gremium aus: Rolf Becker, der 15 Jahre Stadtrat war, und Hermann Brand, der dem Gremium sogar 25 Jahre lang angehörte. Ihn heute nach überstandener Krankheit gesund verabschieden zu können, freue ihn ganz besonders, betonte der Bürgermeister. Bei der SPD wurde Elke Uhrig verabschiedet (seit 2011 im Gremium), bei der FDP war es Jürgen Abt (seit 2014). Für jeden der Ausscheidenden hatte der Rathaus-Chef ein persönliches Wort, nannte die jeweiligen kommunalpolitischen Schwerpunkte und würdigte die individuellen Eigenschaften, welche die Stadträte in ihrer Ratsarbeit ausgezeichnet haben. Vier von ihren dürfen gemäß der Ehrenordnung der Stadt künftig den Titel "Altstadtrat" tragen, weil sie mindesten zehn Jahre im Gemeinderat waren: nämlich Hermann Brand, Harald Schäffner, Lieselotte Honeck und Rolf Becker.

Abgesehen davon nahm der Bürgermeister auch die Ehrungen des Gemeindetags für langjähriges kommunalpolitisches Engagement vor. Eine Ehrenstele samt Urkunde empfingen Christa Albrecht (Freie Wähler) für 20 Jahre im Gemeinderat, Hermann Brand (Freie Wähler) für 25 Jahre und Christiane Hütt-Berger (SPD) ebenfalls für 25 Jahre.

Im Anschluss ergriffen Christa Albrecht und Christiane Hütt-Berger, das Wort, um den ausscheidenden Mitgliedern ihrer Fraktionen nochmals zu danken. Zwei "alte Hasen" gingen heute von Bord, auf deren Rat man aber weiterhin zählen zu können hoffe, erklärte Christa Albrecht und würdigte die Leistungen ihrer Fraktionskollegen: Rolf Becker als wertvoller Fachmann für Steuern und Finanzen, dessen "Wertschätzung für Menschen" vorbildhaft sei; und Hermann Brand, der sich seit 30 Jahren für die Belange der Freien Wähler Rauenbergs einsetze: zunächst als Vorsitzender, zu dem er 1989 gewählt wurde, dann als Stadtrat seit 1994 und als Fraktionsvorsitzender seit 2004. Zudem sei er "Vereinsmensch seit jeher", dessen Kraft und Ideen den Menschen viele unvergessliche Momente beschert hätten.

Christiane Hütt-Berger wiederum bedauerte, dass das "vierblättrige Kleeblatt" der SPD-Fraktion nun nur noch drei "Blätter" habe, und auch, dass im Gemeinderat künftig nur noch vier Frauen vertreten seien. Sie dankte Elke Uhrig für acht Jahre guter Zusammenarbeit. Ihre "erfrischende, lebendige und positive Art" hätten allen sehr gutgetan. Dass Elke Uhrig weiterhin Ortschaftsrätin in Rotenberg sei, wertete die SPD-Fraktionsvorsitzende als kleines Trostpflaster.