Walldorf. (kvs) "Ich bin förmlich durch die Wohnung gehüpft, als die Anfrage vom Verein kam, ob ich als Prinzessin zur Verfügung stünde." Noch immer strahlt Janinas Gesicht, wenn sie davon erzählt. Nichts hat sie sich mehr gewünscht, als Prinzessin bei der KG Astoria Störche zu werden. Sogar die ersten Spargroschen hat die heute 24-jährige bereits als Kind und Jugendliche dafür zurückgelegt. Keine Frage also, dass auch Janina Feurers Eltern dem Wunsch der Tochter zustimmten.

Jetzt steuert die 61. Lieblichkeit des Walldorfer Vereins dem Höhepunkt ihrer Regentschaft und der Session zu. Am Samstag, 23. Februar, wird in der Astoria-Halle kein Platz mehr frei sein, wenn Elferrat, Prinzessin und zahlreiche Aktive sowie Helfer die Gäste mit einem abwechslungsreichen Programm empfangen. "Die Prunksitzung ist restlos ausverkauft", bestätigt Präsidiumspräsident Michael Hornig. "Wir haben zum ersten Mal eine Warteliste."

Für Janina I. läuft die Kampagne bereits seit Anfang November. Seither hat sie zahlreiche bunte und vielfältige Veranstaltungen besucht. Ein besonderes Highlight war der Prinzessinnenball in Bad Dürkheim. Diese vom Kurpfälzer Narrenring organisierte Veranstaltung ist für jede amtierende Regentin ein ganz besonderes Ereignis. "Das farbenprächtige Bild der Tollitäten, Prinzessinnen und Prinzenpaare oder Spargelköniginnen, die sich in der Salierhalle getroffen haben, bleibt am intensivsten in Erinnerung", sagt Janina.

Häufig war die Studentin der Soziologie und Psychologie mit ihrem Elferrat bis spät in die Nacht unterwegs. Übrigens eine Fachrichtung, die gerade in einem Verein von Vorteil sein kann, behauptet sie schmunzelnd. Das Vertrauen der Eltern zu den elf Herren ist groß, geben sie doch das Wohl ihrer Tochter für so manche Nacht in deren Verantwortung. "Ich habe mich zu keiner Zeit unwohl gefühlt. Ganz im Gegenteil, der Elferrat trägt seine Prinzessin auf Händen und passt gut auf sie auf", bestätigt Janina.

Das Leben als Prinzessin ist komplett anders, als sie sich das vorgestellt hat, aber "einfach nur toll". All die neuen Leute, die man auf Veranstaltungen kennenlernt, auf denen man noch nie war, sind für Janina noch immer etwas Besonderes. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich so in dieser Rolle aufgehe", gesteht sie mit einem Lächeln. Nicht zuletzt die lustigen Stunden mit ihrem Elferrat, der auch nicht ganz ernst gemeinte Aktionen wie einen Besuch im Erotik-Laden organisierte, trugen zu einer unvergesslichen Zeit bei.

Die amtierende Lieblichkeit ist der KG Astoria Störche seit vielen Jahren eng verbunden, trotz ihres kleinen "Makels", eigentlich Wieslocherin zu sein. Ihre Tante, die 1994/1995 als Manuela II. in Walldorf regierte, hat sie mit dem Gardetanzvirus infiziert. Seit knapp 15 Jahren tanzt Janina ununterbrochen, angefangen mit der Jugendgarde über die Juniorengarde bis hin zur Storchengarde und der Storchengarde-Show. Letztere trainiert sie zusammen mit Tiffany Kempf bereits seit fünf Jahren. Gemeinsam werden jedes Jahr tolle Choreografien erarbeitet. Auch dieses Jahr dürfen wieder alle gespannt sein, was zur Prunksitzung präsentiert wird.

Janina I. jedenfalls fiebert dem Großereignis schon entgegen. Allerdings ist sie todunglücklich darüber, dass sie nicht selbst mittanzen kann, denn das hat es noch nie gegeben. Für die Prunksitzung laufen die Vorbereitungen seit Wochen auf Hochtouren. Bekannte Redner wie Andy & Gregor und Marion Striebich oder die Fastnachtsband "Tobbmaster Fitsch and the fabulous Fernando Horns" werden für ein abwechslungsreiches und buntes Programm sorgen. Anders als die Garden, die ihre neuen Tänze bereits zur Inthronisation präsentierten, haben die Showformationen den Auftritt mit ihren neuen Choreografien an diesem Abend noch vor sich. Musikalisch begleitet werden Prunksitzung und After-Show-Party von "The Rollers", der Hausband der KG. Die Walldorfer Karnevalisten können sich auf alle Fälle auf eine gut gelaunte Lieblichkeit freuen.

Zum Abschluss der Kampagne warten noch der Kindermaskenball (am Sonntag, 3. März), Termine in den Kindergärten, dem Altenstift sowie bei Sponsoren. Aber auch die Faschingsumzüge in Hockenheim und Altlußheim, die SWR-Fernsehsitzung in Frankenthal, die Schlüsselrückgabe und das Heringsessen stehen noch auf dem Programm. Danach wird sich Janina wieder ganz ihrem Studium und ihrer Masterthesis widmen, um damit im September fertig zu werden.