Wohnwagen, Vorzelt und Garten: So, wie hier auf dem Astoria-Campingplatz in Walldorf, sahen die Plätze von Dauercampern häufig aus. Fotos: privat

Von Tobias Törkott

Walldorf. Es klingt wie der viel zitierte Streit am Gartenzaun. Mit dem Unterschied, dass es für mehrere ehemalige Dauercamper des Astoria-Campingplatzes in Walldorf keinen Gartenzaun mehr gibt – zumindest in Walldorf. Durch den anstehenden Betreiberwechsel ab dem Jahr 2022 haben einige der Camper, die teilweise seit Jahrzehnten in Walldorf ihr zweites Zuhause gefunden hatten, ihre Zelte abgebrochen, da sie den neuen Mietvertrag nicht unterschreiben wollten. Gegen die neue Pächterin erheben sie teils schwere Vorwürfe.

Mehr als 24 Jahre stand auch der Wohnwagen von Claudia Hens mit ihrer Familie in Walldorf. "Das war unser Leben", sagt sie im Gespräch mit der RNZ. Die eigenen Kinder seien auf dem Platz aufgewachsen. Nun ist ihr Platz geräumt, Hecken und Grünanlagen entfernt, Wohnwagen und Vorzelt abgebaut. Alles sei genehmigt gewesen, nun müsse alles weg. Ein Umbau des Platzes wäre möglich gewesen, "aber das wäre keine Gewähr gewesen", so Hens. Ob sie und ihr Mann Ralph weiter machen wollen, wissen sie noch nicht. In St. Leon-Rot liege die Wartezeit auf einen Platz bei etwa zwei Jahren. "Camping ist unser Leben", sagt sie.

Auch der Mannheimer Bernhard Bigott spricht von einem "sehr starken Einschnitt". Mehr als 25 Jahre hat seine Familie auf dem Astoria-Campingplatz verbracht. Ab Mai seien sie jedes Jahr auf dem Platz gewesen. Den Vorvertrag habe er erhalten, wegen der anstehenden Änderungen diesen aber nicht abgeschlossen, erzählt Bigott. Der Wohnwagen sei bereits verkauft. "Wir planen, uns ein Wohnmobil zuzulegen", blickt er in die Zukunft. Nur Zuhause rumsitzen wollen er und seine Frau nicht.

Hans-Joachim Richter aus Ludwigshafen verlässt mit seiner Familie ebenfalls den Platz. "Aufgrund der Auflagen", sagt er. Diese seien finanziell und körperlich kaum hinnehmbar. Das treffe nicht nur seine Familie. Fragen, wie es mit dem Platz weitergeht, auch bezüglich baulicher Maßnahmen, habe die neue Pächterin nicht beantworten können. "Viele Leute hat das verschreckt." Richter ist gerade unterwegs nach Walldorf, den Platz abbauen. Alles, auch die Grünanlagen, müsse entfernt werden. "Wir bauen alles ab", sagt Richter und schiebt hinterher: "Ich habe damit abgeschlossen." 21 Jahre hatte er dort einen Platz. Ein Neuanfang lohne nicht. Seine Frau und er wollen in ein paar Jahren in die Berge ziehen.

Den Neuanfang versucht Carmen Wille nun mit ihrem Mann auf einem Platz nördlich von Heilbronn und ist froh darüber, etwas gefunden zu haben: "Camping-Plätze sind gefragt." 32 Jahre hatten sie einen Wohnwagen in Walldorf stehen. Sie glaubt, es sei "besser so, dass es nun endet." Eine Zukunft habe sie sich in Walldorf nicht vorstellen können. "Nur Pflichten, keine Rechte", sagt Wille, dazu habe man jedes Jahr neu anfragen müssen, ob man bleiben dürfe.

Was von den Campern immer wieder im Zusammenhang mit den Auflagen genannt wird, ist das Thema Brandschutz. Demnach dürfe es keine Holz-Bauten auf den Plätzen geben. Diese würden aber von vielen Dauercampern genutzt, heißt es. "Auch das Vorzelt musste weg", sagt eine Ex-Camperin. Auf anderen Plätzen sei das nicht so.

Die neue Betreiberin, Kathleen Schmidt, erklärt im RNZ-Gespräch: "Die Regeln machen nicht wir." Sie verweist auf die Camping-Verordnung des Landes. Die Vorschriften gibt es bereits seit den 1970er-Jahren. Tatsächlich steht unter Paragraf 5, Absatz 3, der Campingplatz-Verordnung des Landes, dass auf Standplätzen keine festen Anbauten und Einfriedungen errichtet werden dürfen. Bezüglich Holz als Baustoff ist dort konkret nichts aufgeführt. Das zuständige Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen erklärt aber auf RNZ-Anfrage, dass die Regelungen für die sogenannten festen Bauten unabhängig vom Baustoff seien. "Mit dem Material hat das nichts zu tun", so ein Sprecher.

Schmidt hatte vor einiger Zeit bereits das Gespräch mit der Walldorfer Feuerwehr gesucht – und will dies auch weiterhin tun. Nach Angaben des Walldorfer Kommandanten Frank Eck zählt für die Feuerwehr nur, ob es Schneisen gibt und ob genügend Feuerlöscher vor Ort sind. "Damit ist in Sachen Brandschutz von unserer Seite alles okay." Bauliche Änderungen an den einzelnen Stellplätzen haben die Walldorfer Wehrleute nicht gefordert.

Die Noch-Betreiber, das Ehepaar Kolb, wollte sich auf RNZ-Nachfrage zu der ganzen Thematik nicht äußern. Die neue Pächterin Schmidt beschreibt die Situation insgesamt als "müßig." Die Gemeinde sei über Änderungen informiert gewesen. "Es läuft alles regulär ab", erklärt Schmidt. Sie erinnert an die Bewerbung bei der Stadt: "Wir haben uns mit einem Konzept vorgestellt und das werden wir umsetzen." Dazu gehören nach Schmidts Aussage aber auch Neuerungen an den Sanitäreinrichtungen auf dem Gelände, der Platz soll in Zukunft ganzjährig geöffnet werden. Die Mieter, die den neuen Vertrag nicht unterschrieben hatten, hätten das Gespräch mit ihr nicht gesucht, sagt sie. Der Großteil der Dauercamper bleibt nach Schmidts Aussage aber. Teilweise würden Camper auch aus gesundheitlichen Gründen ihren Platz nicht weiter betreiben können.

Schmidt betreibt in Berlin den Stellplatz "Wohnmobil Oase". Gerüchte, der Walldorfer Campingplatz könnte mit der Zeit auch zu einem Wohnmobil-Stellplatz umgebaut werden, weist sie zurück: "Der Platz wird weiter an Dauercamper vermietet. Alles bleibt, wie es ist."

Der Streit schlägt so hohe Wellen, dass sich nun auch das Walldorfer Rathaus eingeschaltet hat. Heute will sich Bürgermeister Matthias Renschler mit Schmidt besprechen. "Der Betreiber kann Veränderungen vornehmen", sagt Renschler. Das sich manche der Dauercamper vertrieben fühlen, ist auch im Rathaus angekommen. "Die Grundproblematik ist uns bekannt. Deshalb wollen wir wissen, was da los ist", erklärt der Stadtchef. Vereinzelt seien bei der Stadt Beschwerden aufgegeben worden. Camper oder ehemalige hätten sich aber bislang nicht an ihn gewandt. "Ich kann die Leute verstehen, wenn er oder sie da jahrelang war und das Gefühl hat, dass man verdrängt wird. Es kann dafür aber auch sachliche Gründe geben, das wissen wir nicht", will Renschler keine Partei ergreifen. Klar ist im Rathaus nur: "Wir suchen das Gespräch."