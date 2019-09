Walldorf. (seb) Die "Lebensader Oberrhein" ist ein voller Erfolg. Bereits kurz nach dem Beginn 2013 war der Anstieg der Vielfalt von Tier- und Pflanzenarten messbar, das konnten die Projektleiterin vom Naturschutzbund (Nabu) Baden-Württemberg, Biologin Dr. Katrin Fritzsch, und Johannes Enssle, Vorsitzender des Nabu Baden-Württemberg, aufzeigen.

Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab, Gastgeberin des Abschlusstreffens, berichtete mit Begeisterung von der Resonanz aus der Bevölkerung, wo doch am Anfang heftige Kritik geübt wurde. Voll des Lobes waren auch Prof. Beate Jessel, Präsidentin des Bundesamts für Naturschutz, und Landesumweltminister Franz Untersteller.

Die rund 150 Projektbeteiligten in der Astoria-Halle spiegelten die Bandbreite der Akteure wider: Bund, Land, Behörden, Kommunen, Wissenschaft, vor Ort vor allem Nabu und andere Vereine, Schulen, Unternehmen und zahllose Ehrenamtliche hatten an einem Strang gezogen. Trotz der unterschiedlichen Hintergründe hatte der Nachmittag den Charakter eines Familientreffens, wie Moderator Uwe Prietzel vom Nabu Baden-Württemberg angesichts "so vieler Umarmungen, so großer Wiedersehensfreude" feststellte. Und natürlich standen vielen Dankesworte im Mittelpunkt.

Im Gespräch und mit einer "Bilderreise" gaben Nabu-Chef Enssle und Projektleiterin Fritzsch Einblick in die rund 40 Maßnahmen der "Lebensader Oberrhein" auf über 2200 Quadratkilometern in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen. Da ging es um die komplette Neuschaffung sowie Ausweitung und Aufwertung der verschiedensten Lebensräume zugunsten von Pflanzen und Tieren mit so klangvollen Namen wie Ziegenmelker, Sand-Silberscharte, Schlammpeitzger, Grüne Strandschrecke oder Wiesenknopf-Ameisenbläuling.

Die Skabiose. Archivfoto: Pfeifer

In Walldorf waren es extrem trockene Standorte, die Dünen "Hinterer Saupferchbuckel" und "Maulbeerbuckel", die vom Wildwuchs befreit wurden. Fritzsch berichtete, dass der Maulbeerbuckel sich "spontan ergeben" habe, dann aber "zu einer Herzenssache" wurde. Seltene Pflanzenarten wie die Graue Skabiose hätten sich bereits erfreulich weit ausgebreitet. Ähnlich sieht es im Gebiet "Hirschacker und Dossenwald" zwischen Schwetzingen und Mannheim aus, so Enssle: Flächen wurden gerodet oder zumindest deutlich aufgelichtet, um Sandlebensräume aufzuwerten.

Und schon wenig später wurden ihm zufolge seltene Vögel wie Heidelerche und Ziegenmelker beobachtet. Auch Deichen und Feuchtwiesen widmete man sich, so Enssle, zudem schuf man mehr "Trittsteine" für die Natur in Städten: Öffentliche Parks und Grünflächen, aber auch Firmenareale ließ man aufblühen.

In einer Talkrunde gaben vor Ort Aktive Einblick in die vielen Facetten des Projekts. Die neunjährige Leonie Simon, Viertklässlerin der Walldorfer Waldschule, berichtete von einer "tollen AG": Die Schüler pflegten nämlich den "Maulbeerbuckel", jäteten beispielsweise nicht erwünschte Pflanzen wie die Brombeere. Das war durchaus harte Arbeit. Im Winter brachten die Schüler zudem Vogelfutter aus, im Sommer beobachteten sie die verschiedenen Sandbienen. Für Leonie war es lohnenswert: "Ich mag Tiere."

"Ein Traum ist in Erfüllung gegangen", berichtete Franz Debatin vom Nabu Hambrücken: In der Saalbachniederung, dem größten zusammenhängenden Wiesengelände im nordbadischen Raum, wurde im Herbst 2016 eine fast 13.000 Quadratmeter große Flachwasserzone geschaffen, die bei Hochwasser überschwemmt wird: ein idealer Platz zum Ausruhen für Zugvögel, aber auch ein Brutgebiet.

Verschiedenste Vogelarten, "die wir hier noch nie gesehen hatten und die auch bundesweit nicht oft zu sehen sind", wurden laut Debatin bereits beobachtet, Stelzenläufer, Grünschenkel oder Bekassine, überdies der Kiebitz beim Brüten. Die Zunahme des Artenreichtums sei "kein kurzfristiger Effekt, sie hält an", betonte Debatin.

Beim Eintrag ins goldene Buch Walldorfs: (vorne v.li) Bürgermeisterin Christiane Staab, Landesumweltminister Franz Untersteller, Prof. Beate Jessel (Bundesamt für Naturschutz) mit (stehend, v.li.) Hannes Schweikardt, Katrin Fritzsch und Johannes Enssle (Nabu). Foto: Pfeifer

"Ein tolles Projekt", fand Bürgermeisterin Staab, die an die Anfänge erinnerte und den "gordischen Knoten" der verschiedenen Zielvorstellungen, den man durchschlagen musste. Sebastian Eick vom Kreisforstamt Rhein-Neckar-Odenwald betonte, dass es "keine einfache Abwägung" gewesen sei: Bäume fällen für den Naturschutz? "Das muss schon hochwertige Gründe haben", schließlich sei der Schutz des Walds seine "primäre Aufgabe". Aber "wir haben’s hinbekommen", so Staab.

"Die biologische Vielfalt schwindet mit rasender Geschwindigkeit", verwies Beate Jessel auf Studien und den Bericht des Weltbiodiversitätsrats. "Nicht nur international ansetzen, sondern auch lokal handeln", sei essenziell. Dadurch identifizierten sich die Menschen auch mit dem Naturschutz - wie im Fall der "Lebensader Oberrhein". Das Projekt habe "bundesweite Bedeutung" und "setzte Maßstäbe".

Für sie war "eindrucksvoll, wie Sie die Bevölkerung für ’ihren’ Hot Spot der Artenvielfalt begeistert haben". Gerne hat der Bund das Projekt gefördert, so Jessel. Es hat einen Kostenrahmen von 5,24 Millionen Euro, zu 75 Prozent getragen vom Bundesumweltministerium, zu 15 Prozent von den drei beteiligten Bundesländern, zu zehn Prozent vom Nabu.

Nach all den Alarmmeldungen über Klimawandel und Artenschwund froh über solch ein "äußerst erfolgreiches Projekt" zeigte sich Franz Untersteller. Er verwies auf Studien, unter anderem aus dem eigenen Haus, dass sogar in Schutzgebieten der Artenreichtum etwa bei Insekten um bis zu drei Viertel schwinde. "Lebensader Oberrhein" zeige, dass Artenschutz "ein Gewinn für die Natur und ein Gewinn für die Menschen" sei.

Das Projekt "Lebensader Oberrhein" mag sich jetzt dem Ende nähern, einhellig betonten aber alle Beteiligten, dass es vor Ort mit unverminderter Motivation weitergeht. Bildungsarbeit an Schulen und Aufklärung der Bevölkerung hätten Früchte getragen, ein enormes Netzwerk an Ehrenamtlichen sei weiter aktiv. 75 Ansprechpartner vor Ort wurden im Rahmen der "Lebensader Oberrhein" zu Biodiversitäts-Botschaftern ausgebildet.

Unter ihnen ist Dr. Eva Kemp aus Karlsruhe, Biochemikerin, die vor allem "aus Liebe zu Schmetterlingen" ein Jahr intensiv dazulernte, um die Menschen über Vorträge und Expeditionen weiter für den Naturschutz zu sensibilisieren. Sie habe "so viele schöne Momente" erlebt, so Kemp, dass sie gerne weitermache. Beate Jessel war beeindruckt von der anhaltenden Hingabe. Damit sei die "nachhaltige Sicherung des Erfolgs" gewährleistet.