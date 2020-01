Wiesloch. (rnz) Die Arbeitslosigkeit ist im Geschäftsstellenbezirk Wiesloch der Agentur für Arbeit Heidelberg von November auf Dezember um 52 auf 1775 Personen gestiegen. Das waren 148 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen stieg im Dezember von 3,1 auf 3,2 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 3,5 Prozent.

Im Dezember meldeten sich 501 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 53 mehr als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 458 Personen ihre Arbeitslosigkeit (minus 39). Im ganzen Jahr 2019 gab es insgesamt 5975 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 366 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem gegenüber stehen 6099 Abmeldungen von Arbeitslosen (minus 329).

Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Dezember um 95 Stellen auf 319 gesunken; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 181 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im Dezember 54 neue Arbeitsstellen, 57 weniger als vor einem Jahr. Von Januar bis Ende Dezember 2019 gingen 1150 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 303.

Einen leichten Rückgang weisen die Zahlen für die Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) aus: von 18.717 auf Ende Dezember 18.693 Personen im gesamten Einzugsbereich der Agentur für Arbeit Heidelberg. In der Unterbeschäftigung werden zusätzlich zu den registrierten Arbeitslosen auch die Personen abgebildet, die nicht als arbeitslos gelten, weil sie Teilnehmer an einer Maßnahme der Arbeitsmarktpolitik oder in einem arbeitsmarktbedingten Sonderstatus sind. Damit werden Defizite an regulärer Beschäftigung umfassender als mit den reinen Arbeitslosenzahlen erfasst.