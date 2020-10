Von Agnieszka Dorn

Walldorf. Zug um Zug werden im Aqwa-Bäderpark Bahnen geschwommen, im Becken haben die Schwimmerinnen und Schwimmer nun eindeutig mehr Platz, ihrer Leidenschaft nachzugehen. Denn seit Ende September ist das Hallenbad des Aqwa-Bäderparks unter Corona-Auflagen geöffnet und es lässt sich sagen: Die Besucherinnen und Besucher haben – ob im Wasser oder auf den Liegen – viel mehr Platz, alles läuft entspannter. Zudem ist der Geräuschpegel aufgrund weniger Menschen deutlich gesunken, trotz einiger Einschränkungen gibt es somit auch Vorteile.

"Es war eine Herausforderung, das Hygienekonzept zu erstellen", sagt Matthias Gruber, Geschäftsführer der Stadtwerke Walldorf, die den Bäderpark betreiben. Abstände wurden ausgemessen und gekennzeichnet; damit sich Besucherinnen und Besucher nicht in die Quere kommen, wurde ein Wegesystem im Umkleidebereich umgesetzt und entsprechend markiert. Weil der Mindestabstand auch in den Duschkabinen eingehalten werden muss, kann man manche Duschen nicht mehr benutzen. Zudem ist der Whirlpool bis auf Weiteres gesperrt, denn das blubbernde Wasser beziehungsweise die dafür vorgesehenen Drüsen könnten das Virus zirkulieren lassen. Insgesamt versucht der Bäderpark, den Besuch so normal wie möglich unter entsprechenden Corona-Auflagen zu gestalten.

"Es ist uns sehr wichtig, dass unsere Besucher so viel Normalität wie möglich haben", sagt Betriebsleiter Stefan Gottschalk – die Gesundheit habe selbstverständlich oberste Priorität. In anderen Schwimmbädern sei beispielsweise eine Online-Registrierung erforderlich, in Walldorf habe man neben der Online-Registrierung auch die Möglichkeit, dienstags bis freitags von 10 bis 15 Uhr Karten direkt an der Kasse im Bäderpark zu kaufen. Gerade für ältere Menschen, die mit dem Internet nicht so konform seien, sei das eine Erleichterung, so Stefan Gottschalk. Allerdings habe das Schwimmbad eine begrenzte Besucherkapazität: Wer die Karten an der Kasse spontan kaufen möchte, komme eventuell nicht rein, weil die Grenze erreicht ist.

Das Online-Registrierung-System wurde vor einigen Monaten eingeführt und hat sich bereits in der Freibadsaison bewährt. Zu finden ist es im "Online-Shop" auf der Homepage des Bäderparks. Ein oder zwei Stunden gilt das Ticket, unterlegt sind die Zeiten mit einem Ampelsystem, das die Kapazitäten anzeigt. Zudem muss man wahrheitsgemäß zum Schutz aller angeben, dass man nicht an Covid-19 erkrankt ist und in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einem Infizierten hatte.

Außerdem sind derzeit die Jahreskarten nicht gültig. "Wir hatten bedenken, dass die Jahreskartenbesitzer sich registrieren und eventuell dann doch nicht kommen", erklärt Gottschalk – damit würden freie Plätze ins Leere verlaufen. Allerdings verliert das Jahresticket nicht an Wert, die Kartenbesitzer haben die Möglichkeit, es sich auszahlen oder verlängern zu lassen, bis die Coronakrise einigermaßen überstanden ist.

Der Bäderpark hat zudem ein besonderes Angebot aus dem Boden gestampft und bietet "Corona-10er-Karten" an, die zu bestimmten Zeiten genutzt werden können. Zudem gibt es weiterhin rabattierte Wertgutscheine, die im Online-Shop eingelöst werden können. Tageskarten gibt es dieses Jahr nicht. Die Maskenpflicht gilt bis zur Umkleidekabine, im Schwimmbereich nicht. Selbstverständlich müssen aber dort ebenfalls die Mindestabstände eingehalten werden – auch im Wasser. Deshalb sollten die Schwimmerinnen und Schwimmer zur vorderen Person zwei bis drei Meter Abstand halten. Im Schwimmerbecken herrscht im Schnellschwimmerbereich Kreisverkehr, auch in den anderen Becken sollte man sich nicht in die Quere kommen. Des Weiteren dürfen in zwei Stunden der Corona-Verordnung zufolge maximal 70 Menschen ins Hallenbad, die Hälfte wie sonst üblich.

Der Saunabereich ist noch geschlossen, "wir sind gerade dabei, ein Hygienekonzept auszuarbeiten", berichtet Matthias Gruber. Sobald es von der Stadt Walldorf genehmigt werde, könne man auch wieder in der Saunalandschaft die Seele baumeln lassen.