Walldorf. (seb) Seit fast zehn Jahren überzeugen sie mit Schwung und Frische, haben nichts an Einfallsreichtum und Anziehungskraft eingebüßt: Die Musiksessions von "K.J. Dallaway and Friends" locken regelmäßig Scharen ins Walldorfer Café Art. Auch diesmal herrschte dichtes, dabei geselliges Gedränge, man genoss die mitreißende Musik und tanzte auf der Stelle, der Funke sprang praktisch sofort über. Man musste sich aber schon wundern, wie die zehn Musiker noch Platz fanden.

Kirt Dallaway, der aus Trinidad stammende Trompeter und Sänger, hatte seinen Bruder, Posaunenspieler Wayne, dabei, Keyboarder Max Truderung, Niklas Esser am Bass, Gitarrist Markus Herrmann, Schlagzeuger Benjamin Doser und Gesa Marie Schulze am Saxofon. Dazu drei starke Stimmen: Eva Jeanette, Monia Krüchten und Renee Walker.

Wie man es von Dallaway und seinen Freunden kennt, schöpften sie aus einem breiten Repertoire aus Funk, Soul, R’n’B, Reggae, Calypso und Jazz, so durfte Bob Marleys "Buffalo Soldier" nicht fehlen. Dazu erklangen moderne Hits aus Rock und Pop. Der Mix passte perfekt zum lauen Sommerabend, sorgte für herrliches Urlaubsfeeling, und weil die zehn ihrem Publikum auch mal ordentlich einheizten, war man dankbar für kühle Getränke und die aufgestellten Ventilatoren. In gepflegtem, augenzwinkerndem "Denglisch" moderierte Kirt Dallaway den Abend, kündigte beispielsweise "an old song from the Siebziger Jahre" an.

Das galt auch für die anderen. Wayne Dallaway steuerte als Sänger unter anderem "It’s not unusual" von Tom Jones bei und verstärkte die Band, von der jeder ausgiebig Gelegenheit erhielt zu glänzen. Gesa Marie Schulze nutzte Billy Joels "Just the Way you are" für ein ausgefeiltes Saxofonsolo, Benny Doser bearbeitete das Schlagzeug mit Gusto und Raffinesse etwa bei "Let it whip" der Dazz Band. Wie entfesselt agierte Markus Herrmann bei "Crosstown Traffic", zog wie Vorbild Jimi Hendrix alle Register. Überraschend der Einstieg zu Michael Jacksons "Man in the Mirror": Max Truderung machte sein Keyboard zur Spieluhr und weckte so verstärkte Aufmerksamkeit für den Liedinhalt.

Das macht den Reiz dieser Sessions aus: Bei so viel Improvisationen, Eskapaden und Extravaganzen gerieten die Songs gern mal etwas länger und barocker als im Original. Die Zuhörer quittierten das geradezu ekstatisch, erlebten sie die Hits doch intensiv und auf ganze neue Weise.

Kräftigen Jubel ernteten die klangmächtigen Hits, die alle zehn zusammen unter Kirts Ägide präsentierten, etwa David Rudders "The Hammer", bei dem karibische Klänge und ansteckende Lebenslust den Raum füllten. Unwiderstehlich: "With a little Help from my Friends" und "Turn the lights down low", beide gesungen von Monia Krüchten mit ihrer wandlungsfähigen Stimme. Eva Jeanette beeindruckte mit Amanda Marshalls "Let it rain" und mit einem eigenen, brandneuen Song, "Vermissen", poetisch und mit stiller Kraft vorgetragen. "Powerless" von Nelly Furtado und Blondies "The Tide is high" erwiesen sich als besonders fesselnd dank Renee Walkers umwerfendem Organ. Mal stählern, mal samtig, glasklar oder mit Schmirgelpapier auf den Stimmbändern: Die drei beherrschen die ganze Klaviatur der Ausdrucksformen und strahlten unbändige Energie und Freude an der Musik aus.