Rund um Wiesloch-Walldorf. (teu) "Segen bringen, Segen sein. Wir gehören zusammen - in Peru und weltweit!" So lautete das diesjährige Motto der bundesweiten 61. Sternsingeraktion, die seit 1959 vom Kindermissionswerk "Die Sternsinger" und dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) getragen wird. Im Rahmen der weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder wollten die kleinen Kronenträger jetzt besonders auf Kinder mit Behinderung aufmerksam machen. Bei Wind und Wetter waren sie pünktlich zum Jahreswechsel in allen 27 deutschen Bistümern unterwegs, um singend Spenden für Kinder in Not zu sammeln. Auch in der Region rund um Wiesloch und Walldorf waren Caspar, Melchior und Balthasar wieder rund um den Dreikönigstag am 6. Januar für die gute Sache auf den Beinen. Verkleidet als Heilige Drei Könige, brachten zahlreiche Mädchen und Jungen den Segen Gottes in die Häuser - die frischen Kreidezeichen "C+M+B" ("Christus mansionem benedicat - Christus segne dieses Haus") sind derzeit an vielen Haustüren zu sehen.

Und bereits jetzt steht fest: Das Dreikönigssingen verlief in den drei Seelsorgeeinheiten Wiesloch-Dielheim, Letzenberg und Walldorf-St. Leon-Rot noch erfolgreicher als im vorläufigen Rekordjahr 2018. Sehr viele Menschen öffneten den Sternsingern Tür und Herz und leisteten damit einen wertvollen Beitrag zur Hilfe für bedürftige Kinder. Auch erfreute sich die Aktion - die längst nicht mehr nur von den Ministranten, sondern auch von vielen anderen ehrenamtlich Engagierten unterstützt wird - in diesem Jahr einer besonders großen Beteiligung. Neue Sternsinger-Rekorde also (das Spendenergebnis gibt den letzten Stand wieder).

> Auch in der katholischen Seelsorgeeinheit Wiesloch-Dielheim zogen wieder zahlreiche kleine Könige zu Jahresbeginn von Tür zu Tür. Zwischen dem 2. und 5. Januar waren die Sternsinger von St. Augustinus Wiesloch und St. Marien Frauenweiler in insgesamt zwölf Gruppen unterwegs. Die rund 60 Kinder baten erfolgreich um eine Spende für den guten Zweck: Sie sammelten gemeinsam 13.525, 93 Euro und lagen damit 800 Euro über dem Vorjahresergebnis. In Heilig Kreuz am PZN beteiligten sich etwa 20 Kinder in mehreren Gruppen an der Aktion; sie ersangen bis einschließlich 6. Januar Spenden in Höhe von 4322 Euro. Mit insgesamt 18 Kindern in vier Gruppen waren die Sternsinger in St. Gallus Baiertal am Wochenende des 5. und 6. Januars auf den Beinen. Der Lohn: 5917,13 Euro. In Heilig Dreifaltigkeit Schatthausen machten sich am 6. Januar vier Gruppen mit insgesamt 13 Kindern für die gute Sache auf den Weg. Hier kamen am Ende 2084,80 Euro zusammen.

In Dielheim starteten die Sternsinger von St. Cyriak am 3. Januar, um drei Tage lang zu singen und zu sammeln. 19 Kinder waren in zwölf Gruppen unterwegs und besuchten auch das Pflegeheim Haus Schönblick. Engagement, das sich auszahlte: So lag die Spendensumme in Höhe von 5523 Euro deutlich über dem Ergebnis von 2018. In Heilig Kreuz Balzfeld-Horrenberg machten insgesamt 56 Kinder bei der Dreikönigsaktion mit und sammelten zusammen 5350,54 Euro. Während die Balzfelder Kinder ausschließlich am 5. und 6. Januar in fünf Gruppen unterwegs waren, liefen die Horrenberger Könige ab dem 2. Januar in acht Gruppen durch die Gemeinde. Insgesamt konnten sich die Sternsinger der Seelsorgeeinheit Wiesloch-Dielheim am Ende über ein sehr gutes Spendenergebnis in Höhe von 36.723, 40 Euro freuen (im Vorjahr waren es 36.547, 25 Euro).

> In der Seelsorgeeinheit Letzenberg war die Freude groß über Rekordergebnisse der besonderen Art. So waren die Sternsinger von St. Peter und Paul in Rauenberg wieder einmal besonders zahlreich und eifrig - sage und schreibe 41 Kinder, also noch einmal sechs mehr als im letzten Jahr, brachten in Begleitung von zehn Betreuern im Anschluss an den Aussendungsgottesdienst den Weihnachtssegen in die Häuser der Weinstadt. Am Ende lohnte sich der Einsatz: Die kleinen Könige erzielten 5688,90 Euro und toppten damit sogar das sehr gute Vorjahresergebnis (5152 Euro). Eine stolze Summe, zumal die Rauenberger Sternsinger ausschließlich am Dreikönigstag auf den Beinen sind, und das auch nur auf Vorbestellung. Dazu wird dann noch der Erlös aus der Christbaumsammlung kommen, die die KJG am heutigen Samstag organisiert. "Dieses Jahr ist es ganz toll gelaufen", zieht Pfarrer Joachim Viedt Bilanz und freut sich über die große Beteiligung an der Aktion: "In unserer gesamten Seelsorgeeinheit haben diesmal sehr viele Kinder und Jugendliche mitgemacht."

Die kleinen Kronenträger in ihren prächtigen Gewändern waren in diesem Jahr auch wieder in St. Leon-Rot unterwegs. Sie zogen von Tür zu Tür und sammelten singend Spenden. Foto: Galyna Hecker-Petrova

So können sich denn insbesondere auch die Sternsinger in St. Wolfgang ganz besonders auf die Schulter klopfen. Zwei Tage lang, vom 2. bis zum 3. Januar, zogen die 17 Mädchen und Jungen mit ihren sieben Begleitern durch Malschenbergs Straßen und Gassen von Haus zu Haus - und zwar diesmal nicht mehr nur nach Voranmeldung. Der gewaltige Lohn: 4090 Euro, sprich an die 2000 Euro mehr als 2018. Und auch in St. Nikolaus Rotenberg klingelten die Kassen. Hier waren am 6. Januar insgesamt 21 Sternsinger auf den Beinen, die von den älteren Ministranten begleitet wurden. Sie ersangen 2500 Euro, was ebenfalls ein Plus gegenüber dem vergangenen Jahr (2074 Euro) bedeutet. Der Betrag wurde noch aus der Ministrantenkasse aufgestockt, sodass letztlich 2611,81 Euro der internationalen Sternsingeraktion übergeben werden konnten.

Für die Pfarrgemeinde St. Cäcilia beteiligten sich 36 Kinder und Jugendliche in Mühlhausen und Tairnbach an der Aktion. Sie sammelten zusammen 5742,46 Euro für den guten Zweck. In St. Nikolaus Rettigheim waren vom 4. bis 6. Januar 19 Kinder und Jugendliche als Sternsinger unterwegs. An den drei Tagen wurden 4550 Euro gespendet. 3745 Euro kamen in St. Juliana Malsch zusammen. Hier waren drei Gruppen mit jeweils fünf Kindern und Jugendlichen an vier Tagen im Einsatz. Sie besuchten nicht alle Häuser, sondern kamen nur auf Bestellung. Das Gesamtergebnis der Seelsorgeeinheit Letzenberg lautet also 26.428, 17 Euro.

> In der Seelsorgeeinheit Walldorf- St. Leon-Rot wurde ebenfalls fleißig gesammelt. Die 32 Sternsinger von St. Peter zogen an vier Tagen durch Walldorf - und das überaus erfolgreich: Sie durften sich über stolze 14.320 Euro freuen, was immerhin rund 1500 Euro mehr als vergangenes Jahr macht (2018: 12.877 ). Die Aktion in der Astorstadt wurde von den Ministranten und der KJG vorbereitet und begleitet. In St. Leon-Rot waren es überwiegend Eltern und einige Jugendliche, die die kleinen Könige von Haus zu Haus geleiteten. In der Pfarrgemeinde St. Leo der Große waren an drei Tagen 34 Kinder zugunsten der Dreikönigsaktion unterwegs. Ihr Ergebnis lag mit 10.008 Euro knapp 1000 Euro über dem des Vorjahres. Ebenfalls an drei Tagen sammelten die Sternsinger von St. Mauritius Rot. Sie freuten sich über 7265 Euro.

In der gesamten Seelsorgeeinheit Walldorf-St. Leon-Rot kamen damit hundert junge Sternsinger auf einen Spendenbetrag von 31.593 Euro. "Dieses Spendenergebnis ist auf jeden Fall ein neuer Rekord - damit wurde das letztjährige Rekordergebnis nochmals übertroffen, und das sowohl für unsere einzelnen Pfarreien, als auch in Summe in der Seelsorgeeinheit", vermeldet Javier Sosa y Fink für Walldorf/St. Leon-Rot. Der Pastoralreferent frohlockt: "Ich vermute, dass es auch bundesweit zu einem neuen Rekordergebnis kommen wird."