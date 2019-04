Balzfeld/Tairnbach. (rö) "Alles pünktlich", konnte Michael Endres (Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der ViA6West) am Montag erfreut vermelden. Die Teilsperrung der Autobahn zwischen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg in Fahrtrichtung Mannheim wurde nach seinen Worten am Sonntagabend bereits um 21.55 Uhr wieder aufgehoben. Hätten sich die Arbeiten an der Autobahnbrücke zwischen Balzfeld und Tairnbach verzögert, "hätten wir noch zugegeben", so Endres. Stattdessen schaffte man aber das selbst gesteckte Ziel, den Verkehr auf der A 6 wieder fließen zu lassen, bevor ab 22 Uhr auch das Lkw-Fahrverbot aufgehoben wurde. Eine zweite Teilsperrung für die restlichen Arbeiten wird sich am kommenden Wochenende anschließen: von Samstag, 6. April, 20 Uhr, bis Sonntag, 7. April, 20 Uhr, zwischen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim in Fahrtrichtung Heilbronn.

"Eigentlich gab es auf den Umleitungsstrecken keine Probleme", berichtete Michael Endres im Gespräch mit der RNZ. Allerdings mit einer Einschränkung: Wegen eines schweren Unfalls musste die Kreuzung B 45/B 292 bei Sinsheim für Unfallaufnahme und Bergung am Sonntagnachmittag zwischen 12 und 14 Uhr komplett gesperrt werden, was zusammen mit dem Umleitungsverkehr vor allem in der Sinsheimer Innenstadt für Verkehrschaos sorgte. Den Rückstau an der Autobahnausfahrt Sinsheim bezifferte Endres dagegen auf "maximal eineinhalb Kilometer" und damit deutlich geringer als bei der letzten Vollsperrung der A 6 Ende Januar. Für die Polizei konnte Michael Klump (Pressestelle des Präsidiums Mannheim) auf RNZ-Anfragen keine Angaben zu weiteren Verkehrsbehinderungen durch die Teilsperrung machen.

Mit den Arbeiten jetzt und am kommenden Wochenende werden die Traggerüstkonstruktion der neuen Brücke der K 4271 zwischen Balzfeld und Tairnbach entfernt. Die überhöht gebaute Brückenkonstruktion wird dann zu einem späteren Zeitpunkt abgesenkt, dafür wird aber keine weitere Sperrung notwendig. Bis Mitte April soll der Verkehr laut Michael Endres in beide Fahrtrichtungen komplett dreispurig rollen. Dieses Ziel hatte man sich bis zum Beginn der Bundesgartenschau in Heilbronn (17. April bis 6. Oktober) gesetzt und wird es laut dem ViA6West-Sprecher auch erreichen. Dafür müssten unter anderem noch Schutzwände versetzt werden. Der Verkehr bewegt sich in Fahrtrichtung Heilbronn zunächst noch auf der alten Fahrbahn.

Zwar ist die Gartenschau auch für die ViA6West eine willkommene Verschnaufpause, dennoch wird auf vielen Baustellen weiter gearbeitet, wie Michael Endres deutlich machte. Regenrückhaltebecken, Rastanlagen, Lärmschutzwände, Ausgleichsmaßnahmen für Natur- und Umweltschutz - zu tun gibt es genug, allerdings ohne Verkehrseinschränkungen. Und auch der Abbruch der alten Neckartalbrücke bei Heilbronn, der ab nächster Woche beginnt, wird eine größere Aufgabe.

In der Region wird es im November wieder spannend, wenn die zweite Hälfte der Autobahnunterführung zwischen Dielheim und Rauenberg angegangen werden soll. Derzeit wird in Abstimmung aller Beteiligten darüber nachgedacht, wie die notwendige Sperrung der K 4170 am besten gelöst werden kann, damit es zu möglichst wenig Verkehrsproblemen kommt. Eine "Verlängerung" der Sperrung, wie beim ersten Teil wegen technischer Schwierigkeiten notwendig, "sollte nicht mehr passieren", so Endres. Und: "Es wird versucht, auf die Belange der Gemeinden einzugehen."