A6 bei Wiesloch. (jubu/mün) Wegen eines defekten LKWs ist am Dienstagmorgen bei Wiesloch die rechte Spur der Autobahn A6 in Richtung Heilbronn gesperrt. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, blockiert der Fahrer eines polnischen Sattelzuges mit einem Motorschaden die rechte Spur im Baustellenbereich zwischen Wiesloch und Sinsheim. Die Bergungsarbeiten werden sich noch einige Zeit hinziehen. In beiden Richtungen kommt es derzeit im Berufsverkehr zu starken Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr staut sich gegen 8 Uhr auf über 10 Kilometern.

