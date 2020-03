A6 bei Walldorf. (pol/van) Zu einem schweren Lkw-Unfall ist es am Dienstagmorgen am Stauende zwischen Wiesloch und St. Leon-Rot auf der A6 in Richtung Mannheim gekommen. Wie die Polizei berichtet, soll ein Lkw auf einen weiteren aufgefahren sein.

Gegen 9.40 Uhr fuhr der 65-jährige Fahrer eines Sattelzugs aus bislang ungeklärter Ursache auf einen am Stauende stehenden Lkw auf. Der Unfallverursacher wurde dabei verletzt und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Seine Zugmaschine sowie der Anhänger mussten abgeschleppt werden.

Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von mindestens 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten mussten zeitweise zwei Fahrstreifen gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen und einer Staulänge von drei Kilometern.

Update: Dienstag, 31. März 2020, 15.17 Uhr