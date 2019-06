A6 bei Dielheim. (pol/mün) Nach einem Unfall auf der Autobahn A6 zwischen Sinsheim und Wiesloch kam es zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr.

Nach ersten Informationen der Polizei krachte ein Lkw gegen 7.30 Uhr bei Dielheim in eine Lärmschutzwand. Der Fahrer war im Führerhaus eingeklemmt. Nach seiner Bergung wurde er in eine Klinik gebracht. Ein Rettungshubschrauber wurde zum Unfallort gerufen, dann aber doch nicht benötigt.

Der rechte und der mittlere Fahrstreifen waren erstmal gesperrt. Es gab rund 5 Kilometer Stau, gegen 11.15 Uhr waren es noch 2 Kilometer.

Gegen 15.10 Uhr wurde die Autobahn Richtung Mannheim dann komplett gesperrt, um den Lkw zu bergen. Bergung und Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle dauerten bis um 20 Uhr an. Danach wurde die Vollsperrung beendet, lediglich der Seitenstreifen blieb noch gesperrt.

Warum der Lkw in die Leitplanke und dann in die Lärmschutzwand krachte, das ist noch nicht geklärt. Der Sattelzug soll auf Italien stammen und Konserven geladen haben, so die Polizei.

In den Unfall wurden auch zwei weitere Fahrzeuge verwickelt. Durch umherfliegende Trümmerteile wurden beide Autos leicht beschädigt. Deren Insassen blieben unverletzt, so die Polizei.

Der Sachschaden soll sich nach ersten Schätzungen auf etwa 150.000 Euro belaufen.

Update: 3. Juni 2019, 20.19 Uhr