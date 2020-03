St. Leon Rot. (rnz/car) Durch starken Regen und eine hohe Verkehrsbelastung der letzten Wochen kam es zu schweren Schäden in der Betonbahn: Von Freitag bis Montag, 13. bis 16. März wird in den Nachtstunden der Streckenabschnitt der A5 Richtung Karlsruhe vom Autobahnkreuz Walldorf bis zur Anschlussstelle Bruchsal erneut voll gesperrt. Das teilte das Regierungspräsidium Karlsruhe in einer Pressemitteilung mit. Die Vollsperrung ist erforderlich, da sich die Schäden im Bereich der Dauerbaustelle "Grundhafte Erneuerung St. Leon-Rot" befinden.

Die Strecke ist vom 13. bis 15. März von jeweils 20 bis 6 Uhr, und vom 15. bis 16. März von 20 bis 5 Uhr, gesperrt.

Autofahrer aus Richtung Mannheim nehmen eine Umleitung von der Anschlussstelle Schwetzingen/Hoffenheim über die B36 zur Anschlussstelle Bruchsal. Der Verkehr aus Heilbronn fährt von der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg über die B3 Richtung Bruchsal. Fahrzeuge aus Frankfurt müssen am Autobahnkreuz Walldorf auf die A6 in Richtung Heilbronn leiten und dann der Beschilderung zur Anschlussstelle Bruchsal über die B3 folgen.

