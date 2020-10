A5 bei Walldorf. (pol/mün) Am frühen Mittwochmorgen musste die Autobahn A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe kurz vor dem Walldorfer Kreuz gesperrt werden. Gegen 9.30 Uhr konnten die Fahrbahnen wieder freigegeben werden, teilt die Polizei mit. Der Rückstau belief sich in der Spitze auf rund acht Kilometer.

Kurz vor 7 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall zwischen einem Sprinter-Transporter und einem Lkw. Der Fahrer des 3,5-Tonners fuhr kurz vor dem Walldorfer Kreuz auf einen stehenden Sattelzug. Der Fahrer des Sprinters wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde schwer verletzt geborgen und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Der Fahrer des Sattelzuges wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nicht verletzt.

Der Sprinter, der Essen für die Kantinen mehrerer Karlsruher Schulen geladen hatte, wurde abgeschleppt. Der Sattelzug wurde auf einen nahegelegenen Rastplatz geschleppt.

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mehrere zehntausend Euro.

Update: Mittwoch, 21. Oktober 2020, 09.44 Uhr