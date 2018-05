St. Leon-Rot. (pol/van) Zu einem schweren Auffahrunfall mit vier beteiligten Autos kam es am Mittag auf der Autobahn A5 zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Kreuz Walldorf in Richtung Frankfurt, wie die Polizei miteilt. Gegen 11.20 Uhr hatte ein Autofahrer auf dem rechten der drei Fahrstreifen wegen eines Rückstaus bis zum Stillstand abbremsen müssen. Während zwei nachfolgende Autos ebenfalls anhalten konnten, krachte der 34-jähriger Fahrer eines dahinterfahrenden VW-Polos in das Heck einer 39-jährigen Alfa-Romeo-Fahrerin und schob die Autos aufeinander.

Die 39-Jährige kam schwer verletzt per Rettungshubschrauber in eine Klinik. Alle anderen Beteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

Während der Landung des Rettungshubschraubers musste die A5 für etwa 20 Minuten voll gesperrt werden. Während der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn war der rechte Fahrstreifen gesperrt. Es kam einem Stau, der zwischenzeitlich auf bis zu acht Kilometer anwuchs. Um 14.20 Uhr waren die Reinigungsarbeiten beendet und der Verkehr konnte komplett frei gegeben werden.