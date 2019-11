St. Leon-Rot. (RNZ) In der Nacht von Montag, 18., auf Dienstag, 19. November, muss die A 5 Richtung Frankfurt im Bereich von St. Leon-Rot voll gesperrt werden. Das teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe mit. Im Baustellenbereich zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf müssen der Mitteilung zufolge in dieser Nacht, von 20 bis 6 Uhr, Fahrbahnschäden beseitigt werden. Grund sind drei gebrochene Betonplatten. Der komplette Verkehr Richtung Frankfurt wird an der Anschlussstelle Kronau ausgeleitet.

Die Verkehrsteilnehmer können laut Regierungspräsidium der Umleitung „U 47“ folgen und werden an der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg auf die Autobahn A 6 in Richtung Autobahnkreuz Walldorf geleitet. Ortskundige können auch über Bundesstraße B 3 und Roter Umgehungsstraße beziehungsweise die L 723 zwischen Rauenberg und Walldorf den Weg zur Walldorfer A 5-Auffahrt wählen.