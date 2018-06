St. Leon-Rot. (pol/mare) Auf der Autobahn A5 hat sich in Fahrtrichtung Heidelberg am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr ein Auffahrunfall ereignet. Laut Polizei wurden vier Personen leicht verletzt und in eine Klinik eingeliefert.

Die 32-jährige Fahrerin eines Wohnmobiles hatte auf Höhe des Walldorfer Kreuzes das Stauende übersehen. Sie fuhr nahezu ungebremst auf einen BMW auf.

Der BMW wurde dann auf einen davor stehenden Mercedes-Benz geschoben.

Der 67-jährige Mercedes-Fahrer blieb unverletzt, ebenso die Unfallverursacherin.

Die vier Insassen im BMW wurden leicht verletzt. Sie wurden zur Behandlung in die Heidelberger Chirurgie eingeliefert.

Der Gesamtschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt.

Es bildete sich ein Stau von rund 5 km Länge. Die Unfallstelle war um 18.25 Uhr geräumt und wieder frei befahrbar.

Update: 11. Juni 2018, 8.35 Uhr